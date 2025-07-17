Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за червень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 820 (станом на 1 червня 2025 року) до 812 (станом на 1 липня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною — 60.

Упродовж червня із реєстрів за ініціативою заявника виключено 3 кредитні спілки, примусово виключено 6 фінансових компаній та 1 ломбард. Водночас до реєстрів було включено 1 страхового та/або перестрахового брокера та 1 колектора.

Крім того, у червні Національний банк зупинив дію ліцензій 8 кредитним спілкам. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії 4 фінансовим компаніям, 1 ломбарду та 3 кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензію 2 фінансовим компаніям.

Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 432 фінансові компанії (було 438), 52 страховики non-life (кількість не змінилась), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (було 106), 93 кредитні спілки (було 96), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (було 43) та 74 колекторських компанії (було 73).

Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп у червні також залишилася незмінною (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 12 міжнародних (було 14).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), 1 банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та 1 оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 50) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж червня до Національного банку надійшло 239 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 153, страховиків — 37, кредитних спілок і колекторських компаній — 17, банків — 31, операторів платіжних послуг — один.

Також протягом червня 2025 року Комітетом НБУ прийнято одне рішення про видачу сертифіката НБУ на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у червні 2025 року

Нацбанк у червні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та дев’яти небанківських фінансових компаній.

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Нагадаємо, що у квітні НБУ не штрафував банки, але застосував відповідні заходи впливу до десяти небанківських фінансових установ. А у травні регулятор оштрафував два банки та 13 небанківських фінустанов.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у червні 2025 року

АТ «Кристалбанк» — штраф у розмірі 20 272 500 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Окрім того, банк отримав письмове застереження.

АТ «АБ «Радабанк» — оштрафовано на 15 000 000 грн за порушення вимог:

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Також банк отримав письмове застереження.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у червні 2025 року

ПрАТ «СК «Ультра Альянс» — штраф у розмірі 5 665 179 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Це призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Центрофінанс» — оштрафовано на 255 000 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

Також компанія отримала штраф у розмірі 17 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частини першої статті 10 ЗУ «ро валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду.

Окрім цього, НБУ направив ТОВ «ФК «Центрофінанс» письмове застереження.

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ТОВ «Преміум Фінанс» — оштрафовано на 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, абзацу сьомого пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання окремим структурним підрозділом установи обов’язку припинити операції з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі у разі виходу з ладу системи технологічного відеоконтролю до відновлення її роботи.

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — оштрафовано на 200 000 грн за порушення вимог пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника цього структурного підрозділу, який здійснює операції із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зони клієнтів біля робочого місця працівника цього структурного підрозділу та входу / виходу клієнтів до/з приміщення зазначеного структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб, а також технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників НБУ (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки цього структурного підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія», ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Фін-Ранг», ТОВ «ФК «Мега Фінанс» — штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, та пунктів 14, 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Нацбанку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

Також 25 червня 2025 року регулятор застосував заходи впливу у вигляді штрафів до АТ «Страхова Компанія «ББС Іншуранс», ПРАТ «Страхова Компанія «Євроінс Україна» та ТДВ «Страхова Компанія «Експо Страхування» за подання до Національного банку файлів звітності за І квартал 2025 року з порушенням строків, однак суму штрафів вказано не було.

Пропонуємо також ознайомитися зі статистикою за серпень-грудень 2024 року та лютий-березень 2025 року.

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Хто втратив ліцензії у червні 2025 року

У червні Національний банк зупинив дію ліцензій 8 кредитним спілкам. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії 4 фінансовим компаніям, 1 ломбарду та 3 кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензію 2 фінансовим компаніям.

У першій декаді червня 2025 року Нацбанк прийняв рішення щодо:

ТОВ «Аванс Кредит» — відкликано (примусово, як захід впливу) ліцензію на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною;

— відкликано (примусово, як захід впливу) ліцензію на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною; КС «Станіславська» — анульовано (на підставі її власної заяви) ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

20 червня НБУ прийняв рішення щодо:

КС «Київський Кредитний Альянс» — відкликано (на підставі її власної заяви) ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

— відкликано (на підставі її власної заяви) ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. КС «Взаємодовіра» — відкликано (на підставі її власної заяви) ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит.

23 червня Національний банк України застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Київкепітал» захід впливу у вигляді відкликання (примусового) ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Нагадаємо, що 7 квітня 2025 року Комітет прийняв рішення про застосування до ТОВ «ФК «Київкепітал» заходу впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

27 червня Нацбанк відкликав (на підставі власних заяв) ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Фінансова Компанія «Хуткопей» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

– надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг; ТОВ «Фінансова Компанія «Кредитон» – надання коштів та банківських металів у кредит;

– надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «Сігмаур Фінанс» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;

– надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій; ТОВ «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також того дня відкликано (на підставі її власної заяви) ліцензію на діяльність ломбарду ПТ «Ломбард Монарх» Андрус Р.Б. і Компанія» з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Хто втратив ліцензію у травні 2025 року:

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