Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи

Українська венчурна компанія Flyer One Ventures (F1V) оголосила про створення нового інвестиційного фонду у розмірі €50 млн за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

«Засновники з країн ЦСЄ, і українці зокрема, вже довели, що можуть створювати продукти світового рівня у найскладніших умовах, — каже співзасновник і партнер F1V Олексій Єрмоленко. — Цей новий фонд дає нам змогу посилити підтримку наступної хвилі інновацій і допомогти стартапам масштабуватися глобально швидше».

Компанія F1V заснована у 2018 році, її очолює гендиректор Віталій Лаптенок — співзасновник технологічної компанії Genesis. Партнерами фонду також є Олексій Єрмоленко та Олена Мажуха.

Фонд інвестує до €1,2 млн у стартапи на стадіях pre-Seed та Seed. Станом на сьогодні F1V інвестував майже €38 млн у понад 90 компаній, що вирішують реальні виклики у ключових галузях.

До портфелю фонду входять, зокрема, Fintech Farm (створює необанки на ринках, що розвиваються), Liki24 (покращує доставку медичних товарів), Jome (платформа на базі ШІ, яка спрощує купівлю житла), а також Mate academy (готує спеціалістів у сфері ІТ для роботи на глобальному ринку).

«Ми пишаємося підтримкою нового фонду F1V і тим, що разом можемо допомогти місцевим підприємцям втілити їхні ідеї в реальність. Це партнерство дозволить перспективним компаніям зробити наступний крок — саме цього потребує інноваційний сектор. І цього потребує весь регіон», — наголосив віцепрезидент ЄБРР з питань банківської діяльності Маттео Патроне.

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ЄБРР та IFC вже зобов’язались інвестувати €6,5 млн (з потенційним збільшенням до €10 млн) та €5 млн відповідно у рамках першого закриття Fund V. Частина внеску IFC — до €2,5 млн — надається Японією через програму IFC Economic Resilience Action (ERA).

«Ми — перший український венчурний фонд, який отримав підтримку і від IFC, і від ЄБРР. Це велика відповідальність і ще більша честь», — додає Єрмоленко.

Окрім фінансування, F1V також надає стартапам практичну підтримку у сфері маркетингу, підбору команди, PR, розвитку бізнесу та фандрейзингу. Попри фокус на ранній стадії, понад половина портфельних компаній F1V вже успішно залучили раунди Series A і далі.

«Наша інвестиція у новий фонд F1V — це важливий крок у підтримці цифрового підприємництва в Україні, — заявила Інес Роша, директорка підрозділу IFC у Європі. — Посилюючи локальний венчурний ринок, ми прагнемо допомогти талановитим людям залишатися в Україні та залучити більше приватного капіталу в її зростаючий технологічний сектор».

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