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Український стартап залучив €760 000 інвестицій

09.07.2025 20:00
Ольга Деркач
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Українська платформа ментального здоров’я Clearly, яка стрімко розвивається на глобальному ринку онлайн-терапії, оголосила про залучення €760 000 інвестицій

Український стартап залучив €760 000 інвестицій

Український стартап залучив €760 000 інвестицій Фото: freepik.com

Раунд очолив венчурний фонд Purple Ventures, участь у фінансуванні також узяли Pragmatech Ventures та бізнес-ангел Дмитро Орел. Кошти спрямують на вдосконалення власної моделі штучного інтелекту (ШІ) й вихід на нові ринки.

Clearly — міжнародна технологічна компанія, заснована українськими підприємцями Дмитром Мараховським і Дмитром Коваленком, зі штаб-квартирою в американському Делавері. Її рішення в галузі ментального здоровʼя поєднує відеосесії з професійними терапевтами, ШІ-компаньйонів із цілодобовим доступом, а також автономну терапію на базі ШІ.

За інформацією компанії, сервіс уже посів лідерські позиції в Україні, а також вийшов на ринки Польщі та Іспанії. Наразі триває підготовка до запуску в Бразилії та США. Щомісяця на платформі проводиться понад 20 000 сесій, а щомісячний дохід перевищує $600 000.

Наразі Clearly завершує розробку автономного ШІ-рішення та готує запуск інтерфейсу для іспаномовних користувачів у США.

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«Clearly пропонує сучасне технологічне рішення, яке має потенціал зробити психологічну допомогу масово доступною. Її прибутковість на тлі нинішніх темпів зростання та сильна B2B-модель свідчать, що це не лише потужна місія, а й винятково приваблива інвестиційна можливість. Ми віримо в гігантський потенціал ринку ментального здоровʼя — тому ця інвестиція стала однією з найбільших для нас», — прокоментував Ян Станек, керівний партнер Purple Ventures.

Поточний раунд став частиною більшого процесу фінансування: загалом Clearly вже залучила €1,352 млн. До цього входять як інвестиції від Purple Ventures, Pragmatech Ventures і приватного інвестора Дмитра Орла, так і грантове фінансування на $150 000, що не передбачає передачу частки компанії.

Близько 25% отриманих коштів стартап планує спрямувати на дослідження та розробку (R&D). У майбутньому компанія має намір подвоїти цей відсоток за рахунок нового залученого капіталу.

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Джерело: AIN.

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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