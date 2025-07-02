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Mastercard запускає програму підтримки стартапів у сфері кібербезпеки

02.07.2025 14:20
Ольга Деркач
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Компанія Mastercard оголосила про запуск програми Security Solutions, яка спрямована на підтримку перспективних стартапів, що впроваджують інновації у сферах кібербезпеки, боротьби з шахрайством, цифрової ідентифікації та стійкості платіжної інфраструктури

Mastercard запускає програму підтримки стартапів у сфері кібербезпеки

Mastercard запускає програму підтримки стартапів у сфері кібербезпеки Фото: freepik.com

Стартапи-учасники працюють над критично важливими проблемами — від захисту особистих даних до боротьби з ботами, шахраями та вразливостями в інтернеті речей:

  • OneID — технологія цифрової ідентифікації, яка використовує банківську верифікацію без необхідності надавати документи;
  • Scamnetic — запатентована технологія виявлення шахрайства на базі штучного інтелекту. Вона допомагає в режимі реального часу зупиняти фішинг, дипфейки та інші види шахрайства;
  • Spec — непомітно відстежує всю поведінку користувача під час онлайн-транзакцій, допомагаючи компаніям глобально боротися з ботами, шахрайством і зловживаннями;
  • VanishID — допомагає компаніям знаходити та видаляти персональні дані співробітників, які потрапили у відкритий доступ;
  • Shield-IoT — платформа для захисту масштабних IoT-мереж, зокрема платіжних терміналів, зарядних станцій та підключених авто.

Ця ініціатива — новий напрям у межах глобальної програми Mastercard Start Path, яка з 2014 року допомагає стартапам масштабувати інноваційні рішення у сферах блокчейну, цифрових активів, фінтеху, відкритого банкінгу, малого бізнесу, прийому платежів тощо.

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За цей час програму пройшло понад 475 стартапів із більш ніж 60 країн — багато з них стали єдинорогами, вийшли на біржу або налагодили стратегічне партнерство з Mastercard.

Запуск Security Solutions є частиною ширшої стратегії Mastercard щодо захисту цифрової економіки. З 2018 року компанія інвестувала понад $10,7 млрд у розвиток технологій безпеки — від аналітичних сервісів і стратегічних придбань до систем запобігання шахрайству. Очікується, що збитки від кіберзлочинності досягнуть $15,6 трлн до 2029 року, тому Mastercard розширює Start Path, аби допомогти гнучким і технологічним бізнесам швидше реагувати на нові загрози.

«Безпека — це основа довіри, яка є критично важливою в сучасному світі цифрової комерції, що постійно змінюється, — підсумовує Йохан Гербер, виконавчий віцепрезидент і керівник напряму Security Solutions у Mastercard. — Партнерство з інноваційними стартапами — це спосіб прискорити спільну розробку рішень і зробити цифрове майбутнє безпечнішим та розумнішим для всіх».

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Джерело: Mastercard.

Рубрики: MasterсardСвітНовиниТехнології
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