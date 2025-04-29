Mastercard запускає глобальну систему платежів у стейблкоїнах

28 квітня Mastercard оголосила про запуск нової технології у партнерстві з криптобіржею OKX та канадським платіжним провайдером Nuvei. Метою є створення «повноцінної екосистеми», у якій споживачі можуть розраховуватися стейблкоїнами, а торговці — приймати їх у якості оплати

Компанія описує інновацію як систему з «глобальними можливостями для прийому та проведення платежів у стейблкоїнах» і наголошує на «зростаючій регуляторній визначеності» у цій сфері.

Ця ініціатива реалізується завдяки партнерствам із провідними криптоплатформами, зокрема MetaMask, Kraken, Gemini, Bybit, Crypto.com та Binance.

Mastercard заявляє, що користувачі зможуть розраховуватись стейблкоїнами зі своїх криптогаманців за допомогою традиційних карт у понад 150 мільйонах торгових точок по всьому світу, які приймають Mastercard.

Для торговців компанія співпрацює з Nuvei та Circle, щоб забезпечити можливість прийому стейблкоїна USDC від Circle.

Mastercard також розвиває власну багатотокенову мережу — Mastercard Multi-Token Network (MTN), яка забезпечує проведення платежів у реальному часі та обмін токенів. У межах MTN партнери на кшталт Ondo Finance можуть працювати з токенізованими активами. Серед підключених до мережі — JPMorgan і Standard Chartered.

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«Щоб стейблкоїни розкрили свій потенціал, потрібно зробити їх використання таким же простим, як і прийом звичайних платежів», — заявив головний директор з продуктів Mastercard Йорн Ламберт.

За його словами, відкриття потенціалу стейблкоїнів є ключовим елементом адаптації до стрімко змінного фінансового середовища.

«Стратегічне партнерство з Mastercard щодо запуску карти OKX — це наш внесок у те, щоб цифрові фінанси стали доступнішими, практичнішими та ближчими до повсякденного життя», — додав CMO OKX Гайдер Рафік.

Ще у вересні 2024 року Mastercard представила в Європі платіжну криптокарту з самостійним зберіганням активів (self-custody).

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Джерело: Crypto Potato.