Kraken і Mastercard оголосили про співпрацю з метою впровадження крипти в Європі

Kraken, одна з найстаріших криптовалютних платформ, що обслуговує понад 15 мільйонів клієнтів, оголосила про нове партнерство з Mastercard — світовим лідером у сфері платіжних технологій

Про це повідомила пресслужба Mastercard.

«Спільно Kraken і Mastercard забезпечать реальне та широкомасштабне використання цифрових активів, дозволивши клієнтам Kraken у Великій Британії та Європі витрачати свої криптоактиви в понад 150 мільйонах торгових точок по всьому світу, які приймають Mastercard, завдяки низці інноваційних платіжних рішень», — йдеться у повідомленні.

Новий етап для Kraken Pay

Зазначається, що партнерство базується на швидкому успіху Kraken Pay — нещодавно запущеної функції, що дозволяє здійснювати миттєві транскордонні платежі більш ніж у 300 криптовалютах і фіатних валютах. Лише за 90 днів понад 200 000 клієнтів Kraken активували свій «Kraktag» і відправляють гроші по всьому світу так само легко, як надсилають SMS.

У межах цієї співпраці Kraken найближчими тижнями значно розширить свої платіжні послуги, запустивши фізичні та цифрові дебетові картки, щоб подолати розрив між криптоекономікою та повсякденними витратами.

«Криптовалюта змінює платіжну індустрію, і ми бачимо майбутнє, у якому глобальна торгівля та повсякденні платежі підтримуватимуться криптоактивами, — заявив Девід Ріплі, co-CEO Kraken. — Наші клієнти хочуть мати змогу легко оплачувати реальні товари й послуги своїми криптовалютами або стейблкоїнами. Наше партнерство з Mastercard — важливий крок до реалізації цього бачення. Разом ми відкриємо повний потенціал криптоактивів у повсякденному житті, зробивши їх актуальними та корисними в довгостроковій перспективі».

Читайте також: Як в Україні планують оподатковувати криптовалюти

«Mastercard прагне стимулювати інновації та розширювати можливості цифрових платежів. Наше партнерство з Kraken — яскраве тому підтвердження, адже ми працюємо разом, щоб розкрити справжній потенціал криптоактивів у щоденному використанні, — зазначив Скотт Абрахамс, виконавчий віцепрезидент з глобальних партнерств у Mastercard. — Ми маємо спільну амбіцію зробити екосистему цифрових активів простою, взаємодієздатною та безпечною, і пишаємося співпрацею з Kraken, щоб надати справжню цінність їхній користувацькій базі».

Нагадаємо, що в Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи. У разі ефективного регулювання існує значний потенціал появи вітчизняних цифрових активів. Водночас, коли саме документ ухвалять, наразі передбачити важко.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли в Україні зʼявиться законопроєкт про віртуальні активи — НБУ

Криптотрейдер здійснив стейкінг Solana на 3000 років

2 криптовалюти, які варто розглянути на тлі падіння ринку