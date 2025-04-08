Криптотрейдер здійснив стейкінг Solana на 3000 років

Криптовалютний трейдер здійснив стейкінг Solana на 3 000 років, згідно з даними аналітичної фірми Arkham Intelligence

Невідомий користувач здійснив стейкінг $0,05 Solana (SOL) в 2023 році, і він буде розблокований в 5138 році.

Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research, сказав, що цей крок, швидше за все, був символічним актом, що відображає сильну віру і переконання в довгостроковій екосистемі Solana.

«Спадковий стейкінг — це більше, ніж блокування активів, це спосіб мислення. Справжня перевага криптовалют полягає не в гонитві за короткостроковим хайпом, а в утриманні довгострокових активів, що мають довгострокову перспективу», — сказав він.

Додавши, що «таке мислення створює не просто портфелі, а довгострокову спадщину».

За даними CoinMarketCap, зараз SOL торгується на рівні $106. У січневому звіті керуючої компанії Bitwise прогнозується, що до 2030 року токен може коштувати від $2 300 до понад $6 000.

Неможливо знати, скільки буде коштувати SOL, коли його розблокують через кілька тисяч років, але Лю каже, що це, швидше за все, буде значна сума.

«Якщо SOL зростатиме лише на 2-5% щороку, то за 3 000 років приріст вартості стане експоненціальним. За будь-яких ринкових умов довгострокове нарахування відсотків залишається однією з найпотужніших фінансових сил», — каже він.

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Якщо поглянути на це в перспективі, то 0,05 SOL, які щорічно накопичуються під 3% річних, вже через 3 115 років принесли б понад 486 ундемільйонів доларів (486 з 36 нулями).

Однак сума, швидше за все, буде набагато більшою, враховуючи, що винагороди за стейкінг виплачуються кожні два-три дні і наростаючим підсумком.

Користувачі на X припускають, що ставка може бути спробою створити багатство для наступних поколінь або випадковим трюком без реального довгострокового плану.

Кадан Стадельманн, технічний директор блокчейн-платформи Komodo, сказав, що вважає, що це буде закарбовано в блокчейні SOL.

«Як буде виглядати світ через 3000 років? Чи будуть люди все ще існувати? Чи буде блокчейн Solana? Такий довгий часовий горизонт змушує людину замислитися над своїм місцем у схемі речей», — сказав Стадельманн.

Він припускає, що люди можуть навіть спробувати перевершити трейдера, «зробивши 5 000 років».

На даний момент, в залежності від вибору платформи і валідатора, Solana може запропонувати від 5% до понад 8% винагороди за стейкінг.

Чотири кити Solana нещодавно заробили понад $200 млн на стійкінгу, у квітні 2021 року вони злійснили стейкінг 1,79 млн Solana, що на той момент коштувало $37,7 млн. Розблокування очікується у 2028 році.

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Джерело: CoinTelegraph.