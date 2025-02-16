Експерт розкритикував Solana, назвавши головні недоліки блокчейну

У дописі в X Джастін Бонс, засновник і головний інвестиційний директор Cyber Capital, криптофонду, який він називає найстарішим у Європі, представив різку критику блокчейну Solana. Він звинуватив блокчейн у численних вадах, зокрема у повторюваних збоях, централізаційних ризиках через високі вимоги до обладнання, а також у використанні недетермінованої моделі, яка, на його думку, жертвує надійністю заради швидкості

Solana має недоліки, але залишається лідером

Джастін Бонс визнав, що Solana з часом продемонструвала покращення, особливо щодо усунення збоїв, але наголосив, що «блокчейни ніколи не повинні виходити з ладу», навіть на експериментальних етапах. Він звернув увагу на тенденцію «значних перевантажень», що викликані помилками у плануванні транзакцій і проблемами з протоколом QUIC, а також підкреслив, що проблема «сендвіч-атак» і MEV (максимальна видобувна вартість) залишається невирішеною в усій індустрії.

Бонс назвав вимоги до апаратного забезпечення Solana особливо обтяжливими:

«Найбільша витрата на обладнання — це RAM, 256 ГБ пам’яті EC (Error-Correcting Memory). Це коштує тисячі доларів…».

Хоча висока вартість стейкінгу ще більше ускладнює ці бар’єри, Бонс визнав, що компанія продовжує підтримувати понад 1 400 валідаторів.

Він також розкритикував, як він вважає, «несправний локальний ринок комісій», що призводить до погіршення користувацького досвіду, але висловив оптимізм щодо вирішення цієї проблеми протягом року. Щодо недетермінованого дизайну Solana, Бонс зазначив, що він створює «менше ніж 1% ймовірності відмови транзакції», але назвав це структурною неефективністю та марнуванням ресурсів.

Він також поставив під сумнів подальше фінансування валідаторів з боку Solana Foundation, зазначивши, що хоча ця підтримка була корисною на ранньому етапі розвитку Solana, «настав час припинити це… SOL тепер може функціонувати самостійно».

Попри це, Бонс наголосив, що з критика перетворився на «прихильника» Solana, заявивши:

«SOL — це децентралізований та несанкціонований (permissionless) блокчейн… BTC і ETH не можуть забезпечити таку масштабованість. Саме тому SOL випереджає їх, залишаючись вірним кіберпанковим ідеалам».

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Відповідь від спільноти Solana

Його заяви викликали реакцію з боку розробника Solana Жуана Мендонси, який підкреслив, що постійний пошук високої продуктивності іноді призводить до майже критичних викликів. Він зазначив:

«Solana перевершує всі відомі межі індустрії… Вона все ще має >99,9% часу безперервної роботи та понад рік без зупинок у виробництві блоків».

На його думку, поки мережа не матиме кілька клієнтів програмного забезпечення (наразі більшість стейку працює на одному клієнті), можливі додаткові «аварії». Водночас він наголосив, що Solana продовжує розвиватися.

Мендонса також прокоментував питання централізації, зазначивши, що високі вимоги до обладнання не обов’язково обмежують можливість користувачів запускати вузли для перевірки транзакцій. За його словами, конфігурацію вузлів можна спростити до мінімальних вимог для тих, хто просто хоче відстежувати ланцюг, що зменшує бар’єри для ширшої участі.

Він додав, що всі великі блокчейни використовують подібні інструменти фінансової підтримки для валідаторів, як і Solana Foundation, яка вже скоротила свою Програму делегування (SFDP) з приблизно 20% до 12% загального стейку.

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