Як криптозими впливають на поведінку інвесторів у 2025 році

Дедалі більше людей звертають увагу на криптовалюти. При цьому важливо не тільки відстежувати курс Біткоїна, а й цікавитися іншими процесами, які відбуваються у світі цифрових валют. Дізнаватися першими про всі нововведення допоможе платформа Binance. Наприклад, один із важливих циклічних процесів — криптозима. Це складне явище, за якого вартість цифрових активів знижується протягом тривалого часу. Криптозиму можна порівняти з економічною кризою в традиційній економіці

Що потрібно знати про криптозиму

У цей складний для криптовалютних активів період помітно знижується вартість цифрових валют. Причому ціна зменшується постійно і регулярно. Короткочасна зміна вартості певного токена — явище звичайне, всі звикли до волатильності. Але криптозима — це не просто швидке зниження цін однієї монети, а тривалий процес для всього криптовалютного світу, який може тривати місяцями і навіть роками.

Обов’язкове явище в цей період — зменшення активності у сфері крипти, безпосередньо взаємопов’язане з падінням вартості монет. Значна частина інвесторів просто йде з ринку, а обсяги торгів знижуються.

З криптовалютного ринку йдуть і багато компаній. Деякі проєкти повністю закриваються, багато хто звільняє частину своїх співробітників. Однак це не тільки недолік, а й перевага: нестійкі та спекулятивні проєкти зникають.

Визначити наближення криптозими нескладно навіть новачкові. Про цей період можуть сигналізувати такі процеси:

головні криптовалюти (біткоїн та ефір) тривалий час втрачають у ціні — це перший тривожний дзвіночок;

зменшується кількість новин про криптовалютний ринок — під час буму про крипту пишуть усі, але в період стагнації така інформація в ЗМІ обмежена;

знижується кількість торгів і користувачів криптовалютних бірж;

закриваються стартапи, пов’язані з криптовалютами (не витримують конкуренції).

Ці фактори можуть бути свідченням наближення криптовалютної зими.

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Що робити власнику крипти під час криптозими

За більш ніж 15-річне існування цифрових валют було вже кілька криптозим. Вони відбуваються циклічно. Перша з них зафіксована 2013 року і тривала до кінця 2015-го. Друга сталася у 2017-му після стрімкого зростання курсу біткоїна на початку року і такого ж стрімкого падіння наприкінці року.

Криптовалютний ринок почав відновлюватися тільки до 2020 року. Тобто можна припустити, що криптозима починається приблизно за 12-18 місяців після халвінгу біткоїна, який був у 2012 і 2016 році.

У квітні 2024 року також відбувся халвінг, а до кінця року вартість головної крипти перевищила 100 тис. доларів. Цілком імовірно, що найближчим часом на світ також може очікувати криптозима.

Досвідчені трейдери та інвестори мають власну стратегію дій. Складний період вимагає терпіння та планування майбутніх дій. Один із варіантів — перегляд свого криптопортфеля. Наприклад, потрібно оцінити, які монети залишити, а яких краще позбутися. Більшість досвідчених інвесторів вважає, що криптозима — період, у який слід дотримуватися стратегії HODL, тобто утримувати свої цифрові активи.

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