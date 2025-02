Trump Media подала заявку на створення біткоїн-ETF

Trump Media and Technology Group (TMTG) має намір запустити біржові фонди (ETF) та окремо керовані рахунки (SMA), прив’язані до платформи Truth Social, яка включає інвестиційні стратегії, пов’язані з Біткоїном

Згідно з повідомленням від 6 лютого, TMTG, мажоритарним власником якої є президент США Дональд Трамп, подала заявки на реєстрацію торгових марок для різних ETF і SMA, пов’язаних з платформою Truth Social і сервісом потокового відео Truth+.

Торгові марки включають Truth.Fi Made in America ETF, Truth.Fi Made in America SMA, Truth.Fi US Energy Independence ETF, Truth.Fi US Energy Independence SMA, Truth.Fi Bitcoin Plus ETF і Truth.Fi Bitcoin Plus SMA.

Голова і головний виконавчий директор TMTG Девін Нуньєс, який також працює в адміністрації Трампа на посаді голови Консультативної ради з питань розвідки при президенті, заявив, що фонди дають інвесторам можливість вкладати кошти в «американські енергетичні, виробничі та інші фірми, які є конкурентною альтернативою проблемним фондам», які, за його словами, існують в інших частинах ринку.

«Ця стратегія включає в себе вивчення різних способів диференціації наших продуктів, включаючи стратегії, пов’язані з Біткоїном», — сказав Нуньєс.

Цікаве по темі: Компанія Трампа Trump Media запустить власний фінтех-бренд

Запропоновані фонди Truth.Fi включають початкові інвестиції в розмірі до $250 млн. Компанія Yorkville Advisors, що базується в Нью-Джерсі, виступить в якості зареєстрованого інвестиційного радника для нових продуктів.

TMTG була заснована в 2021 році і стала публічною в березні 2024 року. Її акції наразі торгуються на біржі Nasdaq.

Президент Трамп пообіцяв, що криптовалюти будуть процвітати за його адміністрації. Це було ще раз підтверджено 4 лютого, коли лідери республіканців у Конгресі заявили, що створять робочу групу, яка зосередиться на законодавстві щодо криптовалют і стейблкоїнів.

«Ми не хочемо відставати у сфері фінансових технологій і цифрових активів у Сполучених Штатах», — заявив представник Арканзасу Френч Хілл.

Комісар Комісії з цінних паперів і бірж Хестер Пірс пообіцяла виправити «безлад», який залишив після себе колишній голова Комісії Гері Генслер щодо криптовалют.

За словами Пірс, новостворена при Білому домі робоча група з питань криптовалют рекомендує SEC «надати тимчасові перспективні та ретроспективні послаблення для пропозицій монет або токенів», які несправедливо зазнали утисків з боку попереднього режиму.

Джерело: CoinTelegraph.