Трамп підписав укази щодо розвитку ШІ та криптовалют у США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що стосується штучного інтелекту (ШІ), який має на меті «зробити Америку світовою столицею штучного інтелекту»

Указ встановлює 180-денний термін для розробки Плану дій у сфері штучного інтелекту, який має створити політику «для підтримки та посилення глобального домінування Америки у сфері штучного інтелекту з метою сприяння процвітанню людства, економічної конкурентоспроможності та національної безпеки», пише Reuters.

Трамп також доручив своєму раднику з питань штучного інтелекту і помічнику з національної безпеки працювати над скасуванням політики і правил, запроваджених колишнім президентом Джо Байденом.

Трамп скасував підписаний його попередником Джо Байденом указ від 2023 року, який мав на меті зменшити ризики, які штучний інтелект створює для споживачів, працівників і національної безпеки.

Указ Байдена вимагав від розробників систем штучного інтелекту, які становлять ризики для національної безпеки, економіки, громадського здоров’я або безпеки США, ділитися результатами тестів на безпеку з урядом США відповідно до Закону про оборонне виробництво до того, як вони будуть випущені в публічний доступ.

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Також Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

Указ також передбачає захист банківських послуг для криптовалютних компаній та забороняє створення цифрових валют центрального банку в США, які могли б конкурувати з існуючими криптовалютами.

Ще одним важливим кроком, на якому наполягала криптоіндустрія, стало скасування Комісією з цінних паперів і бірж США інструкції з бухгалтерського обліку, яка зробила дуже дорогим для деяких компаній, зареєстрованих на біржі, захист криптоактивів від імені третіх осіб. Криптоіндустрія заявила, що ця інструкція перешкоджала впровадженню цифрових активів.

Робоча група, до якої увійдуть міністр фінансів, голови Комісії з цінних паперів і бірж та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, а також інші керівники відомств, має розробити нормативно-правову базу для цифрових активів, згідно з наказом.

Група також повинна «оцінити можливість створення і підтримки національного запасу цифрових активів… потенційно отриманих з криптовалют, законно вилучених федеральним урядом за допомогою правоохоронних органів».

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