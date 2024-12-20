Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в листопаді відкриває нову еру для криптовалют в США, йдеться в звіті JPMorgan

Загальна капіталізація криптовалютного ринку підскочила приблизно на 65% з моменту його переобрання.

«Нова адміністрація не тільки принесла відчуття дружності до криптовалют, але й продемонструвала готовність просувати цей клас активів», — пишуть аналітики на чолі з Кеннетом Вортінгтоном.

Нова адміністрація продемонструвала готовність говорити про регулювання крипторинку і про те, як зберегти майбутній розвиток в США, йдеться в звіті, додаючи, що новообраний президент вже призначив ряд людей, які візьмуть участь у формулюванні криптополітики і правозастосуванні.

Це означає, що «найгірше регуляторне середовище для криптовалют» залишилося в минулому. Очікується, що з цього моменту екосистема стане «безпечнішою, прозорішою і продуктивнішою галуззю (з точки зору регулювання)».

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Проте, ці позитивні зміни можуть зайняти деякий час, перш ніж вони дадуть ефект. JPMorgan застерігає, що ринок може не відчути впливу політики щонайменше протягом 9-12 місяців.

А те, що Дональд Трамп планує розширити повноваження Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) щодо нагляду за ринком криптовалют — це один з пунктів, якого не вистачає в прокриптовалютному порядку денному адміністрації, заявили в банку на Волл-стріт. Це важливо через ймовірну роль у регулюванні Біткоїна (BTC) та Ethereum (ETH).

Більш продуктивне регуляторне середовище призведе до лістингу більшої кількості токенів біржами та брокерами, а також сприятиме інноваціям у сфері продуктів, йдеться у звіті.

Раніше ми писали, чому перемога Трампа розділила криптоспільноту. Багато представників криптоіндустрії вважають перемогу новообраного президента Дональда Трампа на виборах у США 2024 року переломним моментом, багато в чому завдяки незліченним обіцянкам, які Трамп давав під час передвиборчої кампанії. Проте деякі члени криптовалютної спільноти США взяли до уваги й інші фактори.

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За матеріалами: CoinDesk.