Що буде з криптовалютою за президентства Трампа — думка експерта

Біткоїн продовжує зростати відтоді, як Дональд Трамп переміг на виборах. Цифрова валюта злетіла більш ніж на 40% з моменту завершення виборів

Інвестори покладають великі надії на те, як президентство Трампа може вплинути на ціни на криптовалюту, але чи виправданий цей оптимізм? Ось що думають експерти.

Ден Сімерман — інвестор і менеджер технічних продуктів із досвідом у споживчій психології, цифрових активах та розробці ПЗ з відкритим кодом. Він працював із Fortune 50, медіа-компаніями та консалтинговими фірмами, є радником Mintify і керівником фінансових відносин у IOTA Foundation. Він зазначив, що другий термін Трампа може позитивно вплинути на ціни криптовалют.

«Трамп особисто виглядає дуже прихильним до Біткоїна та цифрових активів в цілому. Він пропонує Національне стратегічне дослідження Біткоїна, кращу динаміку між Комісією з цінних паперів і бірж та блокчейн-індустрією і, ймовірно, першу криптовалютну посаду в Білому домі», — сказав Сімерман.

Позиція Трампа щодо Біткоїна може призвести до сприятливої політики, яка полегшить прийняття цього цифрового активу.

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«Найважливішим аспектом президентства Трампа буде те, що інновації зможуть процвітати в галузі без страху перед юридичними або кримінальними діями. З’являться чіткіші інструкції для професіоналів та юридичних фірм щодо навігації в складних оновленнях фінансової інфраструктури Америки. В цілому, це зменшить навантаження на будівельників, зменшить витрати грошей на юридичні баталії, а також підвищить зацікавленість як інноваторів, так і установ у впровадженні та прийнятті цих нових технологій», — пояснив Сімерман.

Сімерман оптимістично налаштований щодо того, як високо може піднятися Біткоїн протягом наступних чотирьох років, і його прогноз повинен зацікавити будь-якого криптоінвестора.

«За чотири роки Біткоїн може легко досягти 500 тис. за монету, можливо, навіть більше, якщо уряди в усьому світі вважатимуть стратегічним імперативом утримувати Біткоїн», — сказав він.

Сімерман запропонував інвесторам звернути увагу на додаткові каталізатори, які можуть призвести до значного зростання криптовалют для терплячих інвесторів.

«Прийняття стартапів і технологій, пов’язаних зі стейблкоїнами, є основним каталізатором, оскільки це сигналізує про збільшення можливостей для забезпечення ліквідності систем і мереж блокчейн”, — сказав Сімерман.

Він також підкреслює важливість Біткоїна на крипторинках. Якщо Біткоїн буде добре працювати, він може потягнути за собою всі інші криптовалюти.

Нагадаємо, що Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі. Обраний президент США Дональд Трамп призначив колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса своїм головним радником з питань штучного інтелекту (ШІ) та криптовалют.

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За матеріалами: GOBankingRates.