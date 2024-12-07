Чому перемога Трампа розділила криптоспільноту — думка експертки

Хоча багато членів криптовалютної спільноти святкували переобрання Дональда Трампа, дехто відчував себе по-іншому

Багато представників криптоіндустрії вважають перемогу новообраного президента Дональда Трампа на виборах у США 2024 року переломним моментом, багато в чому завдяки незліченним обіцянкам, які Трамп давав під час передвиборчої кампанії.

Проте деякі члени криптовалютної спільноти США взяли до уваги й інші фактори.

Маргарет Розенфельд, головна юридична директорка фінтех-платформи Tilt, розповіла, що не всі криптоентузіасти голосували за одного кандидата. Розенфельд сказала, що деяким людям було важко узгодити свою підтримку криптовалют з іншими суперечливими позиціями Трампа.

«Ми чітко бачили деякі зіткнення на крайніх позиціях, де відмінності в політичній ідеології призводили до інтенсивних дебатів, іноді до особистих нападок з обох сторін», — сказала вона.

Найбільш очевидними були суперечки, що виникали на платформах соціальних мереж, таких як X, під час виборчого циклу.

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Наприклад, кілька впливових осіб у соціальних мережах написали пости про те, що Демократична партія програла вибори через «антикриптовалютну» політику. Багато з цих постів викликали гнівну реакцію з боку демократів, які підтримують криптовалюту.

Суперечливими виявилися також пости в соціальних мережах, які поширювали інформацію про кампанію «Криптовалюта для Гарріс». Прихильники Трампа зробили кілька негативних коментарів до цих дописів, демонструючи постійний поділ між республіканцями та демократами у криптоспільноті.

Незважаючи на те, що в соціальних мережах спалахнули суперечки, Розенфельд сказала, що в цілому існує взаємна повага.

«Більшість людей в криптоіндустрії розуміли, що голосування — це глибоко особисте рішення, і поважали різні погляди, — сказала вона. — Це допомогло зберегти рівень згуртованості всередині криптоспільноти, незважаючи на різні політичні погляди».

Хоча багато членів криптовалютної спільноти радіють після перемоги Трампа, більшість оглядачів галузі сходяться на думці, що криптовалюта повинна залишатися двопартійною.

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Костянтин Ріхтер, генеральний директор Blockdaemon, сказав: «Криптовалюта для всіх. Вона дає можливість кожній людині бути почутою та врахованою. На жаль, криптовалюта була сильно політизована».

Біткоїн був сильно політизований у цьому виборчому циклі. Проте деякі експерти галузі кажуть, що є й інші уроки, які слід засвоїти.

Денніс Портер, генеральний директор і співзасновник The Satoshi Action Fund, розповів, що найбільшим висновком з цього виборчого циклу стало те, що інші політики можуть захотіти почати демонструвати підтримку цифрових активів.

«Ряд обраних посадових осіб програли ці перегони через свою опозицію до Біткоїна. Це змусить інших кандидатів тремтіти від страху, тому політикам потрібно бути обережними у своїх позиціях», — сказав він.

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За матеріалами: Сointelegraph.