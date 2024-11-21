Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg

Команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює з представниками індустрії цифрових активів можливість створення нової посади в Білому домі, яка буде займатися виключно питаннями криптовалютної політики

Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з процесом підготовки до переходу.

За словами цих людей, команда Трампа перевіряє кандидатів на цю посаду. Якщо ця посада буде створена, вона стане першою в історії Білого дому, яка буде присвячена криптовалютам, і підкреслить вплив, який ця індустрія матиме в новій адміністрації.

Поки неясно, чи буде створена посада високопоставленого співробітника Білого дому або «крипто-царя» — так у Вашингтоні називають особу, яка буде контролювати політику і регулювання у федеральному уряді. За даними джерел, прихильники криптоіндустрії наполягають на тому, щоб ця особа мала прямий зв’язок з Трампом.

Трамп підтримав криптоіндустрію під час передвиборчої кампанії, пообіцявши звільнити нинішнього голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера, який розправився з індустрією цифрових активів, а також скоротити регулювання і створити нову президентську консультативну раду з питань криптовалют. За словами кількох людей, знайомих з ходом переговорів, криптозахисники зараз борються за місця в цій групі.

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Протягом літа Трамп кілька разів зустрічався з керівниками компаній з майнінгу біткоїнів та криптовалют, а в липні виступив на конференції, присвяченій Біткоїну. Новообраний президент також сам має кілька криптовалютних бізнесів. Нещодавно він випустив свою четверту колекцію не взаємозамінних токенів (NFT), а також допоміг запустити аморфне нове підприємство під назвою World Liberty Financial.

За даними джерел нова криптороль включатиме в себе те, що людина, яка очолює невеликий штат, виступатиме в якості зв’язкового між Конгресом, Білим домом і різними агентствами, що мають юрисдикцію над криптовалютами, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж та Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Нагадаємо, що Трамп призначив Маска співголовою Департаменту DOGE. Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE).

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