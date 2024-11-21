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Ілон Маск представив сміливий план DOGE US Workforce: подробиці

21.11.2024 12:10
Микола Деркач
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Ілон Маск та Вівек Рамасвамі нещодавно представили комплексну стратегію, спрямовану на скорочення федеральної робочої сили під керівництвом новообраного президента Дональда Трампа. Їхня пропозиція передбачає масштабне скорочення кількості працівників завдяки скасуванню численних нормативних актів

Ілон Маск представив сміливий план DOGE US Workforce: подробиці

Ілон Маск представив сміливий план DOGE US Workforce: подробиці Фото: freepik.com, pngarts.com

У нещодавній публікації Wall Street Journal Ілон Маск та Вівек Рамасвамі, призначені співголовами новоствореного Департаменту урядової ефективності (D.O.G.E.), детально виклали свій план оптимізації федеральної робочої сили. Він передбачає переведення деяких федеральних службовців до «Списку F», що позбавляє їх традиційних гарантій зайнятості. Цей крок у результаті призведе до скорочення чисельності працівників.

Викладений план безпосередньо пов’язаний з ширшими цілями адміністрації Трампа щодо скорочення федеральних витрат і зменшення урядової бюрократії. Генеральний директор Tesla і Рамасвамі припускають, що як наслідок скорочення федеральних нормативних актів багато робочих місць природним чином застаріють.

Маск і Рамасвамі висловили свою відданість майбутньому завданню, заявивши:

«Ми будемо працювати як зовнішні волонтери, а не як федеральні чиновники чи службовці. На відміну від урядових комісій або консультативних комітетів, ми не будемо просто писати звіти або перерізати стрічки. Ми будемо скорочувати витрати».

Крім того, вони згадали, що наразі триває співпраця з перехідною командою Трампа. У рамках цього партнерства буде набрана група, яку називають «хрестоносцями малого уряду». Ці люди співпрацюватимуть з Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому.

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Зазначена стратегія значною мірою спирається на нещодавні рішення Верховного суду, які підтримують повноваження президента скасовувати нормативні акти.

Розвиваючи свою стратегію D.O.G.E., Ілон Маск і Рамасвамі послалися на дві конкретні справи Верховного суду: Західна Вірджинія проти Агентства з охорони навколишнього середовища (2022) і Лопер Брайт проти Раймондо (2024). Ці справи, на їхню думку, підкреслюють обмеження повноважень федеральних регуляторних органів.

Реалізація плану Ілона Маска та Рамасвамі призведе до однієї з найбільш значних реструктуризацій уряду.

Нагадаємо, що курс Dogecoin майже відразу виріс більш ніж на 10% після того, як Трамп призначив Маска і Рамасвамі керівниками новоствореного Департаменту урядової ефективності (DOGE).

Акронім «DOGE» натякає на улюблену криптовалюту Маска — Dogecoin. У заяві Трампа йдеться, що Маск і Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб запропонувати Білому дому «поради та рекомендації».

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За матеріалами coingape.com.

Рубрики: СвітНовиниСША
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