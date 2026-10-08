Долар може різко впасти вже у найближчі місяці — експерт

Американський долар може перейти до різкого падіння протягом найближчих двох-трьох місяців, що тимчасово підтримає акції, криптовалюти та ринки країн, що розвиваються. Однак після цього ситуація може різко змінитися. Такий прогноз озвучив макростратег Swissblock Хенрік Зеберг

За його оцінкою, індекс долара DXY, який зараз перебуває поблизу 102 пунктів і багатомісячних максимумів, невдовзі може перейти до сильного зниження.

Зеберг вважає, що падіння американської валюти здатне пробити довгострокову трендову лінію, яка бере початок ще у 2011 році. На перший погляд така динаміка може виглядати як підтвердження прогнозів про тривале ослаблення долара.

Слабша американська валюта зазвичай створює сприятливіші умови для ризикових активів. Тому стратег очікує, що на першому етапі падіння долара може спровокувати нову хвилю зростання фондового ринку, криптовалют та активів країн, що розвиваються.

Втім, Зеберг попереджає, що саме цей рух може стати пасткою для інвесторів. Після завершення початкового падіння долар, за його сценарієм, не просто стабілізується, а перейде до сильного зворотного руху.

Причиною такого зміцнення стратег називає особливості глобальної фінансової системи. Значна частина боргових зобов’язань у світі номінована саме в доларах. Тому в періоди кредитного стресу попит на американську валюту може різко зрости незалежно від того, наскільки впевнено виглядає економіка США.

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Зеберг описує нинішню ситуацію доволі жорстко: фондову бульбашку він називає «запалом», приватний кредит — «динамітом», а долар — елементом, який може запустити ланцюгову реакцію.

Додатковим приводом для песимізму стратег називає уповільнення економічної активності у США. Він звернув увагу, що у вересні приріст зайнятості становив лише 29 000 робочих місць, тоді як середній показник за останні 12 місяців — близько 56 000.

На його думку, кредитний стрес уже починає проявлятися, хоча фондовий ринок ще може здійснити останній сильний ривок угору. Поточну ситуацію Зеберг раніше порівнював навіть не з кризами 2000 або 2008 років, а з умовами напередодні обвалу 1929 року.

Окремим фактором ризику він називає бум штучного інтелекту. Зеберг визнає ШІ реальною технологічною революцією, але водночас вважає нинішній інвестиційний ажіотаж класичною бульбашкою, де інвестори можуть правильно оцінювати значення технології, але переоцінювати вартість активів.

Таким чином, прогноз Зеберга передбачає два протилежні етапи: спочатку різке ослаблення долара та фінальний ривок ризикових активів, а потім — сильне зміцнення американської валюти на тлі зростання фінансового стресу. Якщо такий сценарій реалізується, перше падіння долара може виявитися не початком тривалого ослаблення, а передвісником значно масштабнішої нестабільності на світових ринках.

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Джерело: Finbold.