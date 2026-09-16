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Чим небезпечне підвищення ставки ФРС: попередження економіста

16.09.2026 14:10
Микола Деркач

Світові фінансові ринки можуть зіткнутися з різким падінням, якщо Федеральна резервна система США цього тижня підвищить процентні ставки. Поточна ситуація, на думку економіста Девіда Ву, має небезпечні паралелі з подіями, що передували біржовому краху 1987 року

Чим небезпечне підвищення ставки ФРС: попередження економіста

Фото: magnific.com

Про це Ву заявив в інтерв’ю Девіду Ліну, опублікованому 15 вересня.

Економіст звертає увагу на стрімке подорожчання енергоносіїв, яке посилює інфляційні ризики та залишає ФРС менше можливостей для м’якої монетарної політики. Додатковий тиск створює зростання прибутковості американських держоблігацій

За словами Ву, подібна ситуація спостерігалася напередодні обвалу фондового ринку в 1987 році: після одного підвищення ставок інвестори почали очікувати нового кроку ФРС, що посилило паніку.

«ФРС один раз підвищила ставки, а коли ринок вирішив, що вони піднімуть їх знову, саме тоді фондовий ринок і обвалився у 1987 році», — зазначив економіст.

Особливе занепокоєння викликає прибутковість 10-річних казначейських облігацій США, яка наближається до 5%. Вищі ставки роблять кредити дорожчими та знижують привабливість ризикових активів.

Ще одним слабким місцем Ву називає залежність американського ринку від буму штучного інтелекту. Якщо прибутковість 10-річних паперів наблизиться до 5,3%, тиск на технологічні компанії може різко зрости й поширитися на весь ринок.

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До цьоо додаються геополітичні ризики: напруженість на Близькому Сході, високі ціни на нафту та технологічне протистояння США і Китаю.

Для України різке посилення монетарної політики США також матиме значення. Високі ставки підтримують сильний долар, здорожчують залучення капіталу на світових ринках і можуть погіршувати умови фінансування для країн, що розвиваються. Це особливо важливо для України, яка залишається залежною від масштабної зовнішньої фінансової підтримки.

На думку редакції PSM, головний ризик полягає не в одному рішенні ФРС, а в поєднанні дорогих грошей, високих енергетичних цін і надто оптимістичних оцінок технологічного сектору. Якщо ці фактори одночасно почнуть тиснути на інвесторів, навіть відносно невеликий негативний сигнал може стати каталізатором масштабнішої корекції.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаГрошіСвітНовини
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