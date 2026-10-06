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Учені знайшли «вогняну амебу», яка розширила межі пошуку життя у космосі

06.10.2026 17:50
Микола Деркач

Біологи відкрили новий мікроорганізм, який здатний рости та розмножуватися за температури 63°C. Це новий рекорд для еукаріотів — організмів зі складними клітинами — і відкриття може змінити уявлення про те, де варто шукати життя за межами Землі

Учені знайшли «вогняну амебу», яка розширила межі пошуку життя у космосі

Фото: chatgpt.com

Новий вид отримав назву Incendiamoeba cascadensis, або «вогняна амеба». Його виявили в геотермальному районі Lassen Volcanic National Park у Каліфорнії.

Протягом десятиліть біологи орієнтувалися на приблизну межу в 60°C, вище якої складним клітинам мало бути надзвичайно важко нормально функціонувати.

Причина полягає в їхній будові. На відміну від бактерій та архей, еукаріоти мають ядро та складні внутрішні структури, мембрани й білки яких особливо чутливі до високої температури.

Однак нова амеба цю межу перевищила. У лабораторії організми продовжували активно ділитися за температури 63°C, встановивши новий відомий максимум для еукаріотичного життя. Навіть при 64°C амеби залишалися рухливими.

Коли температуру підвищили до 70°C, вони перейшли в стан цисти — утворили захисну структуру та тимчасово припинили активність. Після охолодження такі організми здатні повернутися до нормального стану.

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Цікаво й те, що «вогняну амебу» знайшли не в одному з найбільш екстремальних киплячих джерел парку, а у відносно непримітній невеликій притоці.

На думку дослідників, це може означати, що на Землі існує значно більше невідомих теплолюбних складних організмів, ніж вважалося раніше.

Відкриття має важливе значення для астробіології. Температура є одним із головних параметрів, за якими науковці визначають потенційну придатність планет і супутників для життя.

Якщо складні клітини здатні функціонувати при вищих температурах, ніж вважалося, діапазон середовищ, де теоретично може існувати життя, стає ширшим.

Водночас однієї температури недостатньо: на можливість існування організмів також впливають вода, тиск, кислотність, наявність кисню та поживних речовин.

«Вогняна амеба» не доводить існування життя на інших планетах, однак розширює межі того, що біологи вважають можливим. А це означає, що під час пошуку позаземного життя вченим, імовірно, доведеться звертати увагу й на світи, які раніше могли вважатися занадто гарячими.

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Джерело: Syracuse University.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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