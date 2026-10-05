Учені створюють нову форму життя, яка може загрожувати людству

Науковці дедалі ближче підходять до технологій, необхідних для створення так званого «дзеркального життя» — штучних організмів, побудованих із молекул, протилежних за структурою тим, на яких базується все відоме життя на Землі. У найгірших сценаріях такі організми можуть становити катастрофічну загрозу для людей та екосистем

Ключовим поняттям тут є хіральність. Багато молекул можуть існувати у двох формах, схожих одна на одну як ліва та права руки. Проте живі організми на Землі використовують переважно лише один із цих варіантів.

«Дзеркальна» біологія працює навпаки: дослідники створюють ДНК, РНК, білки та ферменти з молекул протилежної хіральності. Окремі такі компоненти вже вдалося отримати в лабораторіях, хоча повноцінного організму, здатного самостійно жити та розмножуватися, поки не існує. За оцінкою наукової консультативної ради ООН, до створення такого організму може залишатися щонайменше десятиліття.

Головна проблема полягає в тому, що звичайні біологічні системи пристосовані до молекул, з яких складається земне життя. Через це імунна система людини, тварин або рослин може значно гірше розпізнавати дзеркальні мікроорганізми.

Фахівці Yale School of Medicine попереджають, що дзеркальні бактерії потенційно могли б бути майже «невидимими» для частини природних імунних механізмів. Це створило б умови для інфекцій, проти яких організму було б значно складніше захищатися.

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Проблема не обмежується людьми. Популяції звичайних бактерій стримують конкуренти та бактеріофаги — віруси, які заражають бактерії. Через несумісність молекулярних структур дзеркальні організми можуть бути значно менш вразливими до таких природних механізмів контролю.

У разі потрапляння в довкілля організм, здатний самостійно розмножуватися та еволюціонувати, теоретично міг би поширюватися у різних екосистемах і впливати на тварин, рослини та сільське господарство. Саме тому ООН характеризує ризики повноцінного самовідтворюваного дзеркального життя як надзвичайно високі й закликає створити міжнародні правила ще до того, як технологія стане реально доступною.

Водночас йдеться саме про потенційний сценарій, а не про вже створену загрозу. Повноцінного дзеркального організму наразі немає, а дослідники все ще далекі від побудови живої клітини повністю з таких компонентів.

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Джерела: ООН, Yale School of Medicine.