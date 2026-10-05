Що буде з економікою України: ЄБРР погіршив прогноз

Перспективи української економіки на найближчі роки оцінюють дедалі обережніше. Нові прогнози міжнародних інституцій показують, що швидкого відновлення очікувати поки не варто

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, коментуючи оновлені прогнози щодо української та світової економіки.

«Нещодавно писав про те, що ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання України на 2026 рік із 2,2% до 1,5%, а на 2027-й – із 4% до 2,5%. Водночас для світової економіки новини дещо кращі: міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз глобального зростання у 2026 році до 2,6% проти 2,4%, які очікувалися ще в червні», — зазначив політик.

У Fitch вважають, що світова економіка залишається стійкою попри енергетичний шок. Прогноз для США покращено до 2,1% завдяки стабільному споживчому попиту та масштабним інвестиціям у штучний інтелект. Кращі очікування також щодо єврозони та Південної Кореї. Натомість прогноз для Китаю трохи знижено – до 4,5% через слабший внутрішній попит.

Водночас залишаються і ризики. Провідні центробанки займають жорсткішу позицію щодо відсоткових ставок, намагаючись стримати інфляцію після зростання цін на енергоносії. Це означає дорожчі кредити та складніші умови для інвестицій у багатьох країнах.

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«Зрозуміло, що стійкіше зростання світової економіки може створити кращі умови для експорту, інвестицій та попиту на українську продукцію. Але саме по собі воно не компенсує наслідків війни, атак на інфраструктуру та безпекової невизначеності. Тому навіть на тлі покращення глобальних прогнозів очікування щодо України поки залишаються значно стриманішими, — пояснює Данило Гетманцев. — У цих умовах маємо забезпечувати фінансування армії, підтримувати економіку, виконувати всі соціальні зобов’язання і робити все для збереження держави та досягнення справедливого і тривалого миру».

Редакція PSM звертає увагу, що макроекономічні прогнози не є гарантованим сценарієм розвитку подій. Вони регулярно переглядаються залежно від нових економічних, фінансових та безпекових чинників, тому фактична динаміка української економіки може суттєво відрізнятися від нинішніх оцінок.

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