Кредитні витрати бізнесу хочуть обмежити: що пропонує Мінфін

В Україні пропонують змінити правила, за якими компанії зменшують оподатковуваний прибуток завдяки витратам на кредити. Новий підхід охоплюватиме запозичення як за кордоном, так і всередині країни

Про це повідомило Міністерство фінансів. 6 жовтня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт №16036.

Документ стосується податкового обліку витрат підприємств. Він не встановлює нижчих ставок за кредитами для населення та не обмежує суму, яку компанія може позичити.

«Правило поширюватиметься на всіх платників податку на прибуток підприємств», — зазначили в Мінфіні, уточнивши, що передбачені окремі винятки.

Нині обмеження стосується процентів за боргами перед нерезидентами, якщо перевищено встановлене співвідношення боргу до власного капіталу. За новим підходом враховуватимуть усі боргові зобов’язання незалежно від кредитора, а також платежі, економічно еквівалентні процентам.

Читайте також: Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Для врахування витрат при оподаткуванні встановлять ліміт: процентні та прирівняні до них доходи компанії плюс більша з двох величин — 30% EBITDA або грошовий поріг. EBITDA показує фінансовий результат до вирахування процентів, податків та амортизації.

Базовий грошовий поріг становитиме еквівалент €500 тис. Залежно від суми кваліфікованих витрат на запозичення він зможе збільшуватися, але не перевищуватиме €3 млн.

Невраховані витрати дозволять переносити на наступні податкові періоди без обмеження в часі, а невикористану частину ліміту — на п’ять років. Винятки передбачені для банків, філій іноземних банків, страховиків та операторів довгострокових проєктів публічної інфраструктури.

Зміни спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування та наближення до правил ЄС. Деталі Мінфін оприлюднив у матеріалах щодо Директиви ATAD. Застосовувати нові норми пропонують із 1 січня 2028 року, якщо законопроєкт ухвалить парламент.

Редакція PSM звертає увагу, що для бізнесу важлива не лише ставка за кредитом, а й можливість врахувати витрати на нього при сплаті податку. Тому нові обмеження можуть вплинути на фінансове планування компаній навіть за незмінної вартості позик.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили українці у 2026

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у вересні 2026

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України