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НБУ розширив кредитну підтримку бізнесу

01.11.2026 13:00
Микола Деркач

Національний банк ухвалив четвертий пакет регуляторних змін для підтримки кредитування української економіки. Нові правила мають полегшити доступ до фінансування підприємствам, які працюють із критичною інфраструктурою та забезпечують базові послуги для населення

НБУ розширив кредитну підтримку бізнесу

Фото: НБУ

Про це повідомляє Національний банк України.

Хто зможе простіше залучати кредити

Зміни насамперед стосуються підприємств, які виконують роботи із захисту, будівництва та відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Також йдеться про компанії, що забезпечують теплопостачання, енергопостачання, водопостачання та водовідведення.

Банкам дозволять активніше враховувати як заставу майнові права на майбутню виручку за договорами з державними органами, органами місцевого самоврядування та бюджетними організаціями.

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Як зміниться оцінка застави

До цього коефіцієнт ліквідності майнових прав на виручку за господарськими договорами становив 0,3.

Тепер НБУ дозволив застосовувати вищі показники:

  • 0,75 — якщо платником за договором є орган державної влади або створена ним організація, що повністю фінансується з державного бюджету;
  • 0,60 — якщо йдеться про орган місцевого самоврядування або бюджетну організацію, створену місцевою владою.

Чим вищий цей коефіцієнт, тим більшу частину такої застави банк може врахувати під час оцінювання кредитного ризику. Це потенційно розширює можливості підприємства отримати фінансування під майбутні надходження за бюджетним контрактом.

Банкам також дозволили не застосовувати окремі вимоги щодо диверсифікації таких майнових прав та можливості їх продажу чи передачі третій стороні без згоди контрагента.

Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 90 календарних днів після його припинення або скасування. Постанову НБУ ухвалено 28 жовтня, а чинності вона набирає 30 жовтня 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що нові правила не означають автоматичного схвалення кредитів. Банки й надалі самостійно оцінюватимуть позичальників і ризики, однак зможуть повніше враховувати бюджетні контракти як забезпечення.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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