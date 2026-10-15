НБУ спростив отримання кредитів для бізнесу

Національний банк України змінив правила кредитування підприємств, щоб полегшити доступ до фінансування в умовах війни. Насамперед нововведення стосуються оборонної промисловості, енергетики та компаній, які постраждали від російських обстрілів. Банки зможуть гнучкіше оцінювати заставу та фінансовий стан позичальників, що має збільшити можливості бізнесу залучати кошти

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Регулятор ухвалив уже третій пакет заходів для підтримки кредитування економіки на тлі погіршення безпекової ситуації. Зміни затверджені постановою Правління НБУ №118 від 11 жовтня 2026 року, яка набрала чинності 14 жовтня.

Оборонні та енергетичні підприємства зможуть залучати більше кредитів

Одне з ключових нововведень стосується оцінювання застави за банківськими кредитами.

НБУ підвищив із 0,3 до 0,75 коефіцієнт ліквідності застави майнових прав на кошти, які підприємства мають отримати за вже поставлені товари, виконані роботи або надані послуги.

Йдеться про договори, за якими платниками виступають:

підприємства та організації сектору безпеки й оборони;

гарантований покупець електричної енергії;

оператор системи передачі електроенергії.

Фактично банки зможуть враховувати більшу частину вартості таких майнових прав під час оцінювання забезпечення за кредитом.

Наприклад, якщо підприємство має право отримати 1 млн грн за виконаним контрактом, то за коефіцієнтом 0,3 розрахункова вартість такого забезпечення становила 300 тис. грн. Тепер за коефіцієнтом 0,75 вона може становити 750 тис. грн.

Водночас це не означає, що компанія автоматично отримає кредит на відповідну суму. Остаточне рішення, як і раніше, залежатиме від оцінки банком платоспроможності позичальника та інших ризиків.

У НБУ пояснюють, що зміни сприятимуть реалізації меморандуму, який банки уклали у травні для розширення доступу оборонних підприємств до фінансування.

Для таких компаній державні контракти часто є основним джерелом надходжень. Однак навіть за наявності замовлень вони не завжди можуть надати традиційну заставу у вигляді нерухомості або обладнання.

Нові правила мають допомогти підприємствам залучати більше коштів для виконання оборонних замовлень та розвитку енергетичної інфраструктури.

Банкам дозволили активніше кредитувати під заставу товарів

Ще одне рішення стосується підприємств, які використовують товари в обороті або переробці як забезпечення за кредитами.

Тепер банки можуть враховувати фактичну вартість залишків таких товарів під час оцінювання кредитного ризику за позиками строком до 18 місяців.

Це означає, що підприємства отримають більше гнучкості під час управління складськими запасами, адже обсяг забезпечення визначатиметься з урахуванням фактичних залишків на дату оцінки.

Для банків такий механізм створює додаткові можливості кредитування, а для бізнесу — залучення фінансування без необхідності надавати виключно нерухомість чи інші традиційні активи.

Це послаблення діятиме до 1 вересня 2027 року.

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Постраждалому від війни бізнесу спростили доступ до фінансування

Окремий блок змін спрямований на підтримку підприємств, які зазнали значних збитків через російську агресію.

НБУ розширив можливості банків оцінювати фінансовий стан компаній, майно яких було істотно пошкоджене, знищене або заміноване.

Раніше особливий підхід до оцінювання таких позичальників застосовувався передусім до підприємств на територіях, наближених до фронту. Тепер його поширили й на постраждалий бізнес в інших регіонах України.

За новими правилами банки можуть використовувати прогнозні фінансові показники діяльності підприємства для визначення його здатності обслуговувати кредит.

Це важливо для компаній, які тимчасово втратили виробничі потужності або доходи, але мають перспективи відновлення діяльності.

Зокрема, під час оцінювання банк зможе враховувати очікувані результати роботи після відновлення підприємства, а не лише його поточні фінансові труднощі.

Крім того, можливість реструктуризації кредитів допоможе зменшувати боргове навантаження на бізнес у період відновлення.

Такий підхід покликаний запобігти ситуаціям, коли підприємство не може залучити фінансування саме через наслідки руйнувань, для ліквідації яких йому й потрібні кошти.

Що зміниться для державних програм кредитування

Нацбанк також скоригував правила оцінювання кредитів, за якими держава компенсує частину процентних платежів.

Зокрема, банки отримали можливість продовжувати групову оцінку кредитного ризику або застосовувати спрощений підхід у випадках, коли виникає прострочення за доходами, що підлягають частковій компенсації Національною установою розвитку.

Також фінустанови зможуть не розпочинати процедури управління проблемними активами виключно через затримку відповідної державної компенсації.

Такі рішення стосуються, зокрема, механізмів державної кредитної підтримки бізнесу, включно з програмою «Доступні кредити 5–7–9%».

Це має зменшити регуляторне навантаження на банки в разі затримок бюджетного фінансування та сприяти безперервності кредитування підприємств.

Які ще рішення НБУ ухвалив для підтримки бізнесу

Новий пакет став продовженням заходів, які Нацбанк запроваджував у серпні та вересні 2026 року.

Перший пакет був спрямований, зокрема, на полегшення реструктуризації заборгованості та розширення кредитування агропромислового комплексу.

Другий пакет передбачав додаткові можливості для фінансування виробників, підприємств торгівлі та проєктів відновлення критично важливої інфраструктури.

Третій пакет зосереджений насамперед на оборонному виробництві, енергетиці та підтримці бізнесу, що зазнав руйнувань.

Водночас оновлення регуляторних вимог не означає автоматичного зниження процентних ставок або гарантованого схвалення кредитних заявок. Банки й надалі самостійно оцінюватимуть ризики та визначатимуть умови фінансування.

На думку редакції PSM, нові рішення НБУ можуть стати важливим інструментом підтримки підприємств, які продовжують працювати попри воєнні ризики. Особливої уваги заслуговує можливість кредитування під майбутні надходження за виконаними контрактами та врахування перспектив відновлення пошкодженого бізнесу. Водночас реальний результат залежатиме від того, наскільки активно банки використовуватимуть надані регулятором можливості та чи зможуть підприємства виконувати свої кредитні зобов’язання.

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