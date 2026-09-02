Скільки мікрокредитів взяли українці у 2026 — Опендатабот

Українці не стали частіше звертатися по мікрокредити, однак суми таких позик помітно зросли. Станом на 1 липня 2026 року загальна заборгованість перед мікрофінансовими організаціями сягнула 32,32 млрд грн — це на 4,7 млрд грн, або 17%, більше, ніж на початку року

За перше півріччя українці уклали з МФО 4,2 млн кредитних договорів на загальну суму 37,5 млрд грн. У середньому це близько 700 тис. нових договорів щомісяця. При цьому їхня кількість порівняно з минулим роком майже не змінилася, свідчать дані НБУ, які проаналізував Опендатабот.

Значно помітніше змінився середній розмір позики. У другому кварталі 2026 року він становив 9 170 грн. За аналогічний період торік українці в середньому позичали близько 6 290 грн. Тобто лише за рік середня сума мікрокредиту зросла майже у півтора раза.

Одночасно продовжує збільшуватися накопичений борг перед МФО. На кінець 2025 року він становив 27,65 млрд грн, а вже за наступні шість місяців перевищив 32 млрд грн. Для порівняння, наприкінці 2022 року, після різкого скорочення ринку на початку повномасштабної війни, заборгованість опустилася приблизно до 8 млрд грн. Від початку 2023 року показник знову пішов угору.

Зростання ринку відображається і на фінансових результатах найбільших компаній. Десять найбільших за доходом МФО за перше півріччя 2026 року разом отримали 12,78 млрд грн доходу та 1,16 млрд грн чистого прибутку.

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Лідером за доходом стала «Укр Кредит Фінанс», яка працює під брендом CreditKasa, — 1,99 млрд грн. Найбільший прибуток серед першої десятки отримав «Споживчий Центр», відомий під брендом «ШвидкоГроші», — 361,3 млн грн.

Динаміка показує, що головною зміною на ринку мікрокредитування зараз є не збільшення кількості позик. Українці укладають приблизно стільки ж договорів, як і раніше, але сума кожного нового кредиту стає більшою, а разом із нею зростає і загальна заборгованість.

На думку редакції PSM, зростання середньої мікропозики майже у півтора раза за рік виглядає значно показовішим за стабільну кількість договорів. Мікрокредити традиційно використовують для покриття короткострокової нестачі грошей, тому збільшення необхідної суми може свідчити про те, що закрити такі фінансові розриви стає дорожче. Якщо одночасно продовжуватиме зростати й накопичений борг перед МФО, важливим буде вже не обсяг нового кредитування, а те, наскільки успішно позичальники справляються з поверненням цих боргів.

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Джерело: Опендатабот.