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У якому стані економіка України та чого очікує НБУ

01.09.2026 17:10
Микола Деркач

Українська економіка залишається під тиском війни та зовнішніх ризиків, однак після слабкого початку року поступово відновлюється. Розповідаємо, як НБУ оцінює поточну ситуацію та чого очікує від економіки у 2026 році й надалі

У якому стані економіка України та чого очікує НБУ

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Початок 2026 року був складним для української економіки.

Ключові чинники:

  1. Російські атаки призвели до значного руйнування енергетичної інфраструктури. Дефіцит електроенергії сильно зашкодив бізнесу.
  2. Війна на Близькому Сході спричинила суттєве подорожчання палива.
  3. Затримка міжнародного фінансування спричинила брак коштів для підтримки економіки.

У результаті реальний ВВП України в I кварталі 2026 року вперше за довгий час зменшився.

Проте вже в II кварталі економіка почала відновлюватися. Цьому сприяли:

  • поліпшення ситуації в енергосекторі завдяки швидким ремонтам, теплій погоді й роботі сонячних електростанцій;
  • збільшення надходжень від міжнародних партнерів, зокрема на початку літа Україна отримала перші кошти за програмою Ukraine Support Loan.

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Що буде далі?

Цього року Україна має отримати рекордну суму зовнішньої підтримки – $87 млрд.

Кошти міжнародних партнерів спрямують на соціальні програми, відбудову пошкоджених об’єктів та виробництво зброї в Україні. Це підтримає економічну активність.

За прогнозом НБУ, реальний ВВП за підсумками 2026 року зросте приблизно на 1,8%.

Чи могло б економічне зростання бути вищим?

Так! Якби не посилення російських атак, зокрема на порти, складські приміщення і виробничі об’єкти. Це додаткові втрати для економіки.

Попри те, що бізнес продовжує адаптуватися, а уряд і НБУ підтримують економіку через відбудову інфраструктури та програми пільгового кредитування, вплив цих атак на економіку буде відчутним.

У наступні роки економічне зростання може пришвидшитися до близько 3%, важливою умовою для цього є поліпшення безпекової ситуації. Наразі перебіг війни залишається головним ризиком для макропрогнозу.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози НБУ базуються на низці припущень і можуть переглядатися залежно від розвитку безпекової ситуації, обсягів міжнародної підтримки та стану енергетичної інфраструктури. Тому наведені показники варто сприймати не як гарантований сценарій, а як орієнтир того, за яких умов може розвиватися українська економіка.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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