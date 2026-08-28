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Які регіони сплатили найбільше екоподатку у 2026

28.08.2026 11:40
Микола Деркач

За січень–липень 2026 року до бюджету України надійшло майже 3 млрд грн екологічного податку. Його сплатили 32,5 тис. платників, повідомили в Державній податковій службі

Які регіони сплатили найбільше екоподатку у 2026

Фото: magnific.com/pressfoto

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження збільшилися на 18,9 млн грн, або на 0,6%. Таким чином, обсяг сплаченого екоподатку фактично залишився близьким до торішнього рівня, хоча й продемонстрував невелике зростання.

Найбільші суми до бюджету перерахували платники у Києві та великих промислових регіонах країни.

Лідером став Київ, де за сім місяців сплачено 619,8 млн грн екологічного податку. На другому місці — Дніпропетровська область із показником 579,4 млн грн.

Ще 308 млн грн надійшло від платників Івано-Франківської області, а 206,4 млн грн — від підприємств та інших платників Запорізької області.

Сукупно лише ці чотири регіони забезпечили понад 1,7 млрд грн надходжень, тобто більше половини загальної суми екологічного податку, сплаченого в Україні протягом січня–липня.

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Екологічний податок сплачують підприємства та інші суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана із впливом на довкілля. Зокрема, йдеться про викиди забруднюючих речовин в атмосферу зі стаціонарних джерел, скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об’єкти та розміщення відходів.

До платників також належать суб’єкти, діяльність яких передбачає утворення або тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

Кошти від екологічного податку є одним із джерел фінансування природоохоронних заходів. Вони можуть спрямовуватися на програми із захисту довкілля, відновлення природних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки.

На думку редакції PSM, зростання надходжень лише на 0,6% показує, що обсяг екологічного податку у 2026 році залишається відносно стабільним. Водночас концентрація понад половини платежів лише у чотирьох регіонах добре демонструє, наскільки нерівномірно розподілене екологічне навантаження на бізнес в Україні. Значна частина надходжень закономірно формується там, де зосереджені великі промислові та енергетичні підприємства, тому динаміка екоподатку може бути не лише фіскальним показником, а й одним з індикаторів активності промислового сектору.

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Джерело: ДПС.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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