Надходження земельного податку в Україні зросли — ДПС

За січень-липень 2026 року українські місцеві бюджети отримали 28,8 млрд грн земельного податку. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 25,5 млрд грн

Найбільше земельного податку за сім місяців сплатили платники Дніпропетровської області — 5,3 млрд грн. Київ забезпечив 4 млрд грн надходжень, Одеська область — 2,5 млрд грн, Львівська — 2,1 млрд грн.

Таким чином, лише на ці чотири регіони припало 13,9 млрд грн, або майже половина всіх надходжень земельного податку до місцевих бюджетів.

Хто має право не сплачувати земельний податок

Земельний податок нараховується за фактичний період володіння або користування ділянкою — від моменту набуття відповідного права до його припинення. Якщо протягом року власник землі змінюється, кожна сторона сплачує податок лише за період, коли ділянка перебувала у її власності або користуванні.

Водночас законодавство передбачає пільги для окремих категорій громадян. Від земельного податку звільняються особи з інвалідністю I та II групи, пенсіонери за віком, ветерани війни, громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Пільга діє лише в межах установленої законом площі. Для особистого селянського господарства це до 2 га, для садівництва — до 0,12 га, а для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га.

Для присадибних ділянок гранична площа залежить від населеного пункту: до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах та до 0,10 га у містах. Для будівництва індивідуального гаража пільга поширюється на ділянку площею до 0,01 га.

Окреме звільнення передбачене для власників земельних ділянок або паїв, які передали їх в оренду платникам єдиного податку четвертої групи. На період такої оренди земельний податок власники не сплачують.

Редакція PSM звертає увагу, що земельний податок є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів, тому збільшення його надходжень безпосередньо впливає на фінансові ресурси громад.

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Джерело: ДПС.