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Скільки ПДФО сплатили українці у 2026 — Податкова

19.08.2026 18:20
Микола Деркач

У січні-липні 2026 року українці та бізнес сплатили до бюджету ₴411,7 млрд податку на доходи фізичних осіб. За рік надходження збільшилися на ₴64,9 млрд, або 18,7%. Найбільші суми забезпечили платники Києва, Дніпропетровської та Львівської областей

Скільки ПДФО сплатили українці у 2026 — Податкова

Фото: magnific.com/xb100

Скільки ПДФО надійшло до бюджету

За даними податкової, за сім місяців 2026 року надходження податку на доходи фізичних осіб становили ₴411,7 млрд. За аналогічний період минулого року бюджет отримав ₴346,8 млрд.

Таким чином, обсяг сплаченого ПДФО зріс майже на ₴64,9 млрд, або 18,7%.

Найбільше податку сплатили платники Києва — ₴99 млрд. На другому місці опинилася Дніпропетровська область із ₴40 млрд.

Платники Львівської області перерахували ₴28,7 млрд ПДФО, а Київської області — ₴25,6 млрд.

Які доходи оподатковуються

ПДФО за базовою ставкою 18% сплачується, зокрема, із заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, доходів від оренди майна, інвестиційного прибутку та інших доходів, передбачених Податковим кодексом України.

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У випадку із заробітною платою податок утримує та перераховує до бюджету роботодавець, який виступає податковим агентом. Тобто працівнику не потрібно окремо розраховувати та сплачувати ПДФО із зарплати.

Інша ситуація виникає, якщо громадянин отримує дохід без участі податкового агента. Це може бути, наприклад, оплата за надані послуги або дохід від здавання майна в оренду. У такому випадку отримані кошти необхідно самостійно задекларувати та сплатити податок.

Частину сплаченого податку можна повернути

Платники також можуть скористатися правом на податкову знижку та повернути частину вже сплаченого ПДФО.

Податковий кодекс дозволяє враховувати для цього окремі категорії витрат. Серед них — оплата навчання, відсотки за іпотечним кредитом, страхові платежі, благодійні внески та визначені законодавством медичні послуги.

Редакція PSM звертає увагу, що ПДФО залишається одним із податків, який безпосередньо пов’язаний із доходами громадян. Зростання його надходжень відображає збільшення загальної суми доходів, із яких протягом року сплачувався податок.

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Джерело: Державна податкова служба.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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