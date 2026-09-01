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Скільки податків сплатили українці у серпні 2026 — Мінфін

01.09.2026 11:20
Микола Деркач

За оперативними даними (станом на 16:00 31.08), у серпні 2026 року до загального фонду надійшло 219,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Скільки податків сплатили українці у серпні 2026 — Мінфін

Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 146,5 млрд грн, в тому числі:

  • 72,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 27,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 48,7 млрд, відшкодовано – 21,4 млрд грн);
  • 19,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;
  • 13,8 млрд грн – акцизний податок;
  • 7,1 млрд грн – рентна плата;
  • 4,7 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 67,2 млрд гривень.

Також читайте: Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів

У цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 339,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,9 млрд грн (станом на 31 серпня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Довідково

З 1 липня 2026 року, відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються до спеціального фонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Редакція PSM звертає увагу, що структура серпневих надходжень демонструє високу роль податку на прибуток підприємств, який забезпечив майже половину всіх платежів, адміністрованих ДПС. Водночас загальний обсяг коштів, що надходять до держави, суттєво перевищує показник загального фонду бюджету, адже окремо враховуються спеціальний фонд та ЄСВ. Це важливо враховувати під час оцінки фактичних бюджетних надходжень за місяць.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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