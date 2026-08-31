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Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів

31.08.2026 12:00
Микола Деркач

Українці дедалі активніше декларують доходи, отримані за межами країни. Станом на 1 серпня 2026 року громадяни подали 13,5 тис. декларацій про майновий стан і доходи, в яких зазначили майже 22 млрд грн іноземних доходів

Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів

Фото: unsplash.com

Про це повідомив заступник голови Державної податкової служби Сергій Лисеюк під час III Міжнародного форуму світового українства.

У ДПС наголошують, що через значну кількість українців, які нині перебувають за кордоном, питання оподаткування іноземних доходів та уникнення подвійного оподаткування стає дедалі актуальнішим.

За українським законодавством фізична особа — податковий резидент України — повинна включати доходи з іноземних джерел до загального річного оподатковуваного доходу та подавати відповідну декларацію.

До таких доходів можуть належати зарплата, оплата за виконані роботи чи надані послуги, дивіденди, проценти, роялті, спадщина, подарунки, виграші, а також доходи від продажу майна чи інвестиційних активів за кордоном.

Загалом іноземні доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%, за винятком окремих випадків, передбачених Податковим кодексом.

Водночас податки, вже сплачені за кордоном, у певних випадках можна зарахувати в Україні. Наразі країна має угоди про уникнення подвійного оподаткування більш ніж із 70 державами та обмінюється податковою інформацією з 84 іноземними компетентними органами.

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Щоб скористатися механізмом зарахування сплаченого за кордоном податку, платнику необхідно отримати від компетентного органу відповідної держави документ, який підтверджує суму сплаченого податку та базу оподаткування.

Окремі правила діють для українців, які перебувають за кордоном під тимчасовим захистом. Грошова або гуманітарна допомога від іноземних урядів чи благодійних організацій не підлягає декларуванню та оподаткуванню. Водночас інші отримані доходи необхідно декларувати відповідно до законодавства.

Подати декларацію можна дистанційно через Електронний кабінет платника податків. Також у ДПС можна отримати підтвердження статусу податкового резидента України для застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.

На думку редакції PSM, майже 22 млрд грн задекларованих іноземних доходів показують, наскільки тісно фінансове життя українців сьогодні пов’язане з іншими країнами. На цьому тлі дедалі важливішими стають зрозумілі правила податкового резидентства, прості цифрові сервіси для декларування та ефективна робота механізмів, які дозволяють не сплачувати податок двічі з одного й того самого доходу.

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Джерело: ДПС.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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