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Трейдер перетворив $2,4 тис. на $680 тис. завдяки одному мемкоїну

18.09.2026 18:10
Микола Деркач

Криптотрейдеру вдалося збільшити вартість вкладення майже у 287 разів менш ніж за два місяці. Він придбав мемкоїн MarsCoin (MARSCOIN) у день запуску та досі не продав жодного токена

Трейдер перетворив $2,4 тис. на $680 тис. завдяки одному мемкоїну

Фото: chatgpt.com

Псевдонімний трейдер SmokΞy (@smokey0x) наприкінці липня вклав у MarsCoin $2 368, коли ринкова капіталізація токена становила близько $390 тис.

За даними Arkham Intelligence, трейдер придбав понад 6,07 млн MARSCOIN однією операцією. 17 вересня, коли капіталізація мемкоїна сягнула $114 млн, його позиція оцінювалася приблизно у $680,5 тис. — у 287 разів більше за початкове вкладення.

Втім, фактично ці гроші трейдер ще не заробив: він не продав токени, тому йдеться про нереалізований прибуток. Волатильність швидко це продемонструвала — менш ніж за добу вартість тієї самої позиції скоротилася приблизно на 23%, до $524 тис.

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Одним із факторів підвищеного інтересу до MarsCoin став його лістинг на Binance. Біржа відкрила спотову торгівлю MARSCOIN 4 вересня у парах з USDT та USDC. Токен також отримав позначку Seed Tag, яку Binance використовує для нових активів із потенційно вищою волатильністю та ризиком.

MarsCoin працює у мережі BNB Chain і позиціонується як мемкоїн із механізмом винагород. Власники щонайменше 10 тис. MARSCOIN можуть отримувати винагороди у SPCXB — токенізованому активі, пов’язаному з акціями SpaceX. При цьому Binance окремо наголошує, що володіння MARSCOIN не дає права власності чи голосу в SpaceX.

Редакція PSM звертає увагу, що історія SmokΞy демонструє не лише потенційну прибутковість, а й ризики мемкоїнів. $680,5 тис. були ринковою оцінкою активів, а не зафіксованим прибутком, і вже протягом наступних годин ця сума суттєво зменшилася через коливання ціни.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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