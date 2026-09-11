Майже половина повторних покупок криптовалюти припадає на Біткоїн

Біткоїн залишається найпопулярнішою криптовалютою серед роздрібних користувачів, які повертаються до повторних покупок. За даними Paybis, на BTC припадає близько 42% як перших, так і других транзакцій користувачів платформи

Криптобіржа Paybis проаналізувала поведінку роздрібних покупців у період із серпня 2023 року до серпня 2026 року. Дані охоплюють різні етапи настроїв на криптовалютному ринку.

Результати показали, що частка Біткоїна становила 42,21% серед перших транзакцій користувачів і 42,67% серед других. Таким чином, після першої покупки інтерес до BTC практично не змінювався.

Для порівняння, частка Ethereum становила 10,39% у перших транзакціях та 10,82% у других. Стейблкоїни продемонстрували іншу динаміку: їхня сукупна частка скоротилася з 15,29% до 11,83%.

У результаті на Біткоїн припало майже вдвічі більше других транзакцій, ніж на Ethereum і стейблкоїни разом. Їхній сукупний показник становив 22,65%.

У Paybis зазначають, що стабільність частки BTC особливо помітна на тлі високої волатильності крипторинку протягом останніх трьох років. Між першою та другою транзакціями частка Біткоїна навіть зросла на 0,46 відсоткового пункта.

Загалом Біткоїн та Ethereum разом становили 52,6% перших покупок і 53,5% других. Це свідчить про те, що користувачі, які поверталися на платформу, переважно продовжували купувати дві найбільші криптовалюти.

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Аналіз охопив 795 141 користувача, які повернулися на Paybis після першої покупки. Близько 70%, або 557 727 осіб, здійснили від двох до п’яти транзакцій. Ще приблизно 22% провели від шести до 20 операцій, а трохи більше ніж 8% — понад 20.

Окремо в дослідженні звернули увагу на стейблкоїни. Частка Tether скоротилася з 11,26% серед перших транзакцій до 7,23% серед других. Водночас USDT у мережі Tron збільшив свою частку з 3,06% до 3,65%, тоді як показник USDC знизився з 0,83% до 0,63%.

У Paybis наголошують, що зниження частки повторних покупок не обов’язково свідчить про падіння популярності стейблкоїнів. Їх часто купують для здійснення конкретного платежу або переказу, тому повторна покупка не завжди є показовим критерієм оцінки попиту.

За останні 12 місяців, охоплені дослідженням, Paybis обробила операції з USDT на $1,2 млрд та з USDC — на $583 млн.

На думку редакції PSM, дані Paybis показують, що Біткоїн зберігає сильні позиції не лише серед нових покупців, а й серед тих, хто повертається до криптовалютних операцій. Водночас показники стейблкоїнів варто оцінювати окремо, оскільки характер їх використання суттєво відрізняється від BTC та Ethereum.

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Джерело: Finbold.