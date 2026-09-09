Чи розпочався сезон альткоїнів — відповідь криптотрейдера

Попри розмови про новий сезон альткоїнів, більшість найбільших криптовалют поки що не демонструють переконливої переваги над Біткоїном. На це звернув увагу криптотрейдер Деніс Лю, відомий у X під псевдонімом VirtualBacon

Щоб перевірити, чи справді альткоїни випереджають BTC, він порівняв їхні ціни 22 серпня та 9 вересня — у дні, коли Біткоїн торгувався майже на однаковому рівні.

22 серпня BTC коштував $78 313, а 9 вересня — $78 440. Таким чином, за 17 днів ціна головної криптовалюти практично не змінилася. Це дало змогу подивитися, як поводилися найбільші альткоїни без суттєвого впливу загального зростання Біткоїна.

Результати виявилися стриманими. Ethereum за цей період подешевшав на 1%, XRP і Dogecoin — на 2%, Tron — на 1%, а Cardano втратив 3%. Avalanche, навпаки, додав 2%.

За підрахунками VirtualBacon, шість із дев’яти найбільших альткоїнів залишилися лише на кілька відсотків вище або нижче рівнів кінця серпня. На його думку, це свідчить про те, що значна частина таких активів просто повторює рух Біткоїна: дорожчає разом із BTC, а коли він зупиняється — швидко втрачає частину зростання.

Водночас окремі криптовалюти справді показали кращу динаміку. Solana за цей період зросла на 10%, BNB — на 9%, а Chainlink — на 5%.

Також читайте: Біткоїн може впасти до $50 000 — аналітик

Однак Лю наголошує, що заробити на таких рухах було простіше тим інвесторам, які увійшли в активи ще до того, як навколо них сформувався сильний ринковий ажіотаж. Коли історія про «перспективний альткоїн» уже стає популярною, значна частина зростання може бути позаду.

Саме тому трейдер поки що віддає перевагу Біткоїну. За його словами, проблема не в тому, що потенціал альткоїнів вичерпаний, а в тому, що нинішнє «випередження BTC» фактично стосується лише кількох криптовалют, а не всього ринку.

Втім, серед аналітиків є й значно оптимістичніші оцінки. Метью Гайленд стверджує, що понад 100 великих альткоїнів уже випереджають Біткоїн на різних часових відрізках.

Раніше він прогнозував тривалий період сильної динаміки альткоїнів, посилаючись на покращення макроекономічних індикаторів ризику та технічні сигнали на графіках Total 2, Total 3 і OTHERS. Деякі з них, за його оцінкою, виходять із багаторічних низхідних трендів.

Ще одним аргументом на користь альткоїнів став ринок деривативів: відкритий інтерес у безстрокових ф’ючерсах на них перевищив показник Біткоїна вперше з грудня 2024 року.

Тож на крипторинку фактично сформувалися дві протилежні оцінки. Одні трейдери вже бачать початок масштабного перетікання капіталу в альткоїни, тоді як інші вважають, що переконливих доказів широкого «альтсезону» поки що немає.

На думку редакції PSM, нинішня ситуація радше свідчить про вибіркове зростання, а не про повноцінний сезон альткоїнів. Кілька великих токенів справді випереджають Біткоїн, однак для підтвердження ширшого тренду потрібно, щоб сильну динаміку одночасно демонструвала значно більша частина крипторинку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гантер Байден запускає власний мемкоїн LAPTOP: що відомо про проєкт

Криптотрейдер перетворив $4 400 на $780 000 за дві години

Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік

Джерело: CryptoPotato.