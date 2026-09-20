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Дослідники знайшли новий спосіб опріснювати морську воду

20.09.2026 11:30
Микола Деркач

Дослідники з Рочестерського університету у США розробили сонячну систему опріснення, яка перетворює морську воду на прісну без утворення концентрованого розсолу

Дослідники знайшли новий спосіб опріснювати морську воду

Фото: chatgpt.com

Сьогодні найпоширеніші методи опріснення — зворотний осмос і термічна дистиляція — потребують значних витрат енергії та залишають після себе концентрований розсіл. Його скидання в море може підвищувати локальну солоність і зменшувати вміст кисню у воді, створюючи ризики для морських екосистем.

Нова система працює на сонячній енергії. Її основою є панелі з так званого чорного металу, поверхню якого обробили надкороткими лазерними імпульсами. Завдяки цьому матеріал майже повністю поглинає сонячне випромінювання та швидко розподіляє по поверхні тонкий шар води.

Під дією сонця вода випаровується, а солі й інші мінерали залишаються на панелі. Щоб вони не забивали робочу поверхню, вчені створили мікроскопічні канавки, які відводять кристали до країв. Для цього використовується «ефект кавового кільця»: під час випаровування рідини розчинені частинки зміщуються до її меж.

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Технологію випробували на морській воді з Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Система продовжувала працювати без втрати ефективності, а майже всі розчинені солі вдалося отримати у твердому вигляді.

Крім того, дослідники показали, що систему можна пристосувати для вилучення цінних мінералів. В окремому експерименті з водою Великого Солоного озера у США їм вдалося отримати близько 50% літію, що залишався у солях після опріснення.

Для України такі розробки можуть мати особливе значення у перспективі. Після руйнування Каховської дамби водопостачання південних регіонів зазнало серйозного удару: за даними ООН, Каховське водосховище було основним джерелом питної води для понад 700 тисяч людей. Водночас нова технологія поки перебуває на стадії невеликих експериментальних установок.

Редакція PSM звертає увагу, що головна перевага розробки полягає не лише в отриманні прісної води, а й у спробі перетворити відходи опріснення на ресурс. Якщо систему вдасться масштабувати без різкого зростання вартості, вона потенційно може одночасно зменшити дефіцит води та екологічне навантаження від традиційного опріснення.

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Джерела: sciencedaily.com; ukraine.un.org.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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