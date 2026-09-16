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У надрах Землі можуть ховатися кілька океанів води — вчені

16.09.2026 15:30
Микола Деркач

На глибині близько 2900 км під поверхнею Землі можуть існувати величезні запаси води, замкнені всередині мінералів. Нове дослідження допомагає пояснити, як вода могла зберігатися у найглибших шарах планети протягом мільярдів років

У надрах Землі можуть ховатися кілька океанів води — вчені

Фото: chatgpt.com

У надрах Землі можуть ховатися кілька океанів води — вчені

Про роботу вчених пише WION, а саме дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience.

Йдеться про область поблизу межі між мантією Землі та її рідким зовнішнім ядром. Раніше сейсмологи виявляли там так звані зони наднизьких швидкостей, природа яких залишалася недостатньо зрозумілою.

Проблема полягала в тому, що основні мінерали нижньої мантії — бриджманіт і феропериклаз — майже не здатні утримувати воду. За надзвичайно високих температур інші водовмісні мінерали також зазвичай стають нестабільними.

Щоб знайти можливе пояснення, дослідники відтворили умови глибокої мантії в лабораторії. Крихітні зразки стискали між алмазними наконечниками та нагрівали лазерами до екстремальних температур.

У результаті вчені отримали два раніше невідомі залізовмісні оксигідроксиди — Fe₅O₁₂Hₓ та Fe₇O₁₂Hₓ. Експерименти показали, що вони можуть залишатися стабільними за тиску й температур, характерних для нижньої мантії, та накопичувати значну кількість водню — фактично утримуючи воду у своїй кристалічній структурі.

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При цьому йдеться не про підземний океан у звичному розумінні. Вода була б хімічно зв’язана всередині мінералів. WION порівнює потенційні запаси з об’ємом двох Тихих океанів, однак сама наукова публікація не наводить такої кількісної оцінки.

Автори припускають, що ці мінерали могли сформуватися ще на ранніх етапах історії Землі, коли охолоджувався первинний океан магми. Вони могли опускатися до межі ядра й мантії та зберігати там воду протягом геологічного часу.

Для України ця тема також має науковий контекст: Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України досліджує глибинну будову, геодинаміку та процеси в корі й мантії Землі.

На думку редакції PSM, відкриття важливе не лише для розуміння того, де Земля зберігає воду. Якщо існування таких мінералів у природних умовах підтвердиться, це може змінити уявлення про глобальний кругообіг води, еволюцію мантії та навіть механізми, які протягом мільярдів років допомагали нашій планеті зберігати умови, придатні для життя.

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Рубрики: СвітНовиниНаука
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