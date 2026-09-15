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Мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити: названо суму та дату

15.09.2026 20:40
Микола Деркач

В Україні готуються знову підвищити мінімальну заробітну плату. З 1 січня 2027 року її розмір може зрости до 9546 грн на місяць

Мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити: названо суму та дату

Фото: magnific.com

Такий показник закладений у Бюджетній декларації на 2027-2029 роки, яку Кабінет Міністрів схвалив у червні. На заплановане підвищення також звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що цей показник із високою ймовірністю буде перенесений до державного бюджету на 2027 рік.

Зараз, відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2026 рік, мінімальна зарплата становить 8647 грн на місяць та 52 грн у погодинному розмірі. Таким чином, у разі затвердження нового показника мінімалка зросте на 899 грн, або приблизно на 10,4%.

Уряд планує підвищувати мінімальну зарплату й надалі. У середньостроковій бюджетній декларації передбачено її збільшення до 10 377 грн у 2028 році та до 11 114 грн у 2029 році. Одночасно посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки прогнозується на рівні 3819 грн у 2027 році, 4151 грн — у 2028-му та 4446 грн — у 2029-му

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У Кабміні раніше заявляли, що у 2027 році мінімальна зарплата має зростати швидше за інфляцію. Водночас наразі 9546 грн є саме прогнозним показником: остаточний розмір мінімальної зарплати на наступний рік має бути закріплений у Законі про Державний бюджет України на 2027 рік.

Редакція PSM звертає увагу, що підвищення мінімальної зарплати впливає не лише на доходи працівників. Від її розміру залежать окремі податкові показники, мінімальний страховий внесок та витрати роботодавців на оплату праці. Тому майбутнє рішення матиме наслідки як для домогосподарств, так і для бізнесу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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