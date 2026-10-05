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Інвестори масово скуповують цей ETF попри падіння

05.10.2026 15:50
Микола Деркач

Роздрібні інвестори різко наростили покупки iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT), який інвестує в довгострокові державні облігації США. Лише за три дні у фонд зайшло близько $170 млн — це найсильніша серія покупок щонайменше з вересня 2025 року

Інвестори масово скуповують цей ETF попри падіння

Фото: chatgpt.com

За даними JPMorgan Equity Strategy & Quantitative Research, у середу роздрібні інвестори купили паїв TLT на $61 млн. Це найбільший одноденний приплив у фонд за останні 12 місяців.

Напередодні, у вівторок, обсяг покупок становив $59 млн, а в понеділок — ще $50 млн. Загалом за три торгові сесії інвестори вклали близько $170 млн.

Попит залишався високим і в ширшому вимірі: щоденні покупки перевищували $20 млн протягом шести сесій поспіль.

Примітно, що все це відбувається на тлі падіння самого фонду. За тиждень TLT подешевшав на 1,9%, а з початку року втратив близько 8%. Порівняно з піком 2020 року просадка становить близько 55%.

Така розбіжність між припливом коштів і динамікою ціни вказує на те, що інвестори намагаються викупити падіння довгострокових американських держоблігацій.

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TLT відстежує казначейські папери США зі строком погашення 20 років і більше, тому дуже чутливий до змін процентних ставок.

Останніми місяцями ринок облігацій перебуває під сильним тиском через зростання дохідності. Дохідність 30-річних казначейських паперів наблизилася до 5,7%, а 10-річних — у певні моменти перевищувала 5,3%.

На ціни впливають стійке економічне зростання, інфляційні ризики, високі ціни на енергоносії та очікування щодо подальших рішень Федеральної резервної системи.

Водночас саме високі дохідності роблять TLT привабливішим для частини інвесторів. Поточна дохідність фонду становить близько 5,5%, що посилює інтерес до нього як до інструмента з фіксованим доходом.

Редакція PSM звертає увагу, що нинішній приплив у TLT — це фактично ставка на те, що довгострокові американські облігації вже близькі до привабливих рівнів для входу. Водночас якщо дохідності продовжать зростати, фонд може залишатися під тиском, тому така стратегія все ще супроводжується помітним процентним ризиком.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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