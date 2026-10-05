Скільки б ви отримали, вклавши $1000 у компанії Ілона Маска

Інвестор, який два місяці тому вклав $1000 у компанії Ілона Маска, сьогодні вже мав би близько $1268. Найбільший внесок у прибуток зробили акції SpaceX, які за цей період подорожчали майже на 39%

Якби $1000 розділили порівну між Tesla та SpaceX, кожна компанія отримала б по $500 інвестицій.

За два місяці акції Tesla зросли приблизно з $322 до $370, або майже на 15%. Відповідно, вкладені $500 перетворилися б приблизно на $575.

SpaceX показала значно сильнішу динаміку. Її акції піднялися приблизно зі $114 до $158, додавши близько 39%. Початкові $500 у такому разі коштували б уже близько $693.

У результаті загальна вартість портфеля зросла б до приблизно $1268, а прибутковість склала б близько 26,8%.

Одним із драйверів Tesla став сильний звіт про поставки за третій квартал. Компанія передала клієнтам 486 532 автомобілі, перевищивши очікування Волл-стріт. Поставки також зросли порівняно з другим кварталом.

Паралельно Tesla продовжує розвивати нові напрями. Компанія запустила серійне виробництво Semi, розширює сервіс роботаксі та нарощує кількість підписок на Full Self-Driving.

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SpaceX, своєю чергою, отримала підтримку після успішної місії Starship Flight 14. Під час польоту корабель уперше вийшов на орбіту та розгорнув 26 супутників Starlink V3.

Крім того, компанія демонструє сильні фінансові результати. У другому кварталі її виручка склала $7,8 млрд, що на 92% більше, ніж роком раніше. Основним джерелом доходу залишається Starlink, а кількість його користувачів досягла приблизно 12 млн.

Попри сильну динаміку, обидві компанії залишаються волатильними. Tesla залежить від темпів продажів, розвитку автономного керування та маржинальності, а SpaceX — від успіху запусків, масштабування Starlink і високої оцінки бізнесу.

Редакція PSM звертає увагу, що навіть короткий період у два місяці може дати суттєвий результат для технологічного портфеля, але така дохідність супроводжується високим ризиком. У цьому випадку саме SpaceX забезпечила більшу частину приросту, тоді як Tesla додала портфелю стабільнішу, але помірнішу динаміку.

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Джерело: Finbold.