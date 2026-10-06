Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

XRP наблизився до ключового рівня для прориву — аналітик

06.10.2026 12:30
Микола Деркач

XRP може готуватися до нового сильного руху вгору. Відомий ринковий аналітик Пітер Брандт звернув увагу на формування на графіку фігури «чашка з ручкою» та назвав $1,65 ключовим рівнем, який має подолати криптовалюта

XRP наблизився до ключового рівня для прориву — аналітик

Фото: chatgpt.com

За даними Брандта, станом на 5 жовтня XRP торгувався приблизно по $1,52 — трохи вище 200-денної простої ковзної середньої, яка проходить біля $1,49.

Головним рівнем опору залишається максимум 23 вересня на позначці $1,65. Щоб дістатися до нього з поточної ціни, XRP потрібно додати приблизно 9%.

Саме закріплення вище $1,65, за оцінкою аналітика, може стати підтвердженням формації «чашка з ручкою».

Ця графічна модель зазвичай складається з двох частин: спочатку ціна формує округле дно, а після відновлення переходить у коротшу корекцію, яка нагадує ручку. Прорив верхньої межі такої структури трейдери часто розглядають як потенційний сигнал до подальшого зростання.

У випадку XRP формування «чашки» почалося ще під час серпневого ралі, коли криптовалюта піднялася до району $1,60.

Після цього ціна різко знизилася і до середини вересня опустилася приблизно до $1,25–1,30. Однак згодом XRP швидко відіграв втрати та 23 вересня знову досяг $1,65.

Також читайте: Ця криптовалюта метавсесвіту злетіла майже на 70% за тиждень

Відтоді криптовалюта не поверталася до попередніх мінімумів і переважно рухається в діапазоні $1,45–1,55. Саме цей період консолідації Брандт розглядає як можливе формування «ручки».

Водночас сценарій може втратити силу, якщо XRP опуститься нижче підтримки приблизно на рівні $1,45.

Додатково аналітик звертає увагу на індекс ADX, який оцінює силу тренду. Його значення становить 43,8, що вказує на досить сильний поточний рух.

Брандт і раніше позитивно оцінював довгострокові перспективи XRP. Наприкінці вересня він опублікував графік, який, за його словами, допускає потенційне зростання криптовалюти до $5,40. Конкретних термінів для досягнення цього рівня аналітик не назвав.

Найближчим ключовим сигналом для XRP тепер залишається рівень $1,65. Його впевнений прорив може підтвердити позитивну технічну модель, тоді як повернення нижче $1,45 послабить сценарій подальшого зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

XRP може зрости до $1,70 — Алі Мартінес

Citi різко підвищив прогноз для Біткоїна: скільки може коштувати BTC

Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
3 криптовалюти, на які варто звернути увагу 06.10.2026

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу
Що може вплинути на крипторинок та Біткоїн цього тижня 05.10.2026

Що може вплинути на крипторинок та Біткоїн цього тижня
Ця криптовалюта метавсесвіту злетіла майже на 70% за тиждень 05.10.2026

Ця криптовалюта метавсесвіту злетіла майже на 70% за тиждень
XRP може зрости до $1,70 — Алі Мартінес 02.10.2026

XRP може зрости до $1,70 — Алі Мартінес
Citi різко підвищив прогноз для Біткоїна: скільки може коштувати BTC 02.10.2026

Citi різко підвищив прогноз для Біткоїна: скільки може коштувати BTC
Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд 01.10.2026

Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд

Вибір редакції
Всі
iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

Останні новини
Сьогодні  15:10

Житло в Європі дорожчає: які країни лідирують за зростанням цін

 Сьогодні  14:30

«Спокійне» Сонце виявилося значно складнішим, ніж вважали вчені

 Сьогодні  13:50

Українцям пропонують до 139 тисяч гривень на бізнес: хто може подати заявку

 Сьогодні  13:10

TikTok запускає ШІ-помічника для покупок та оплату в один клік

 Сьогодні  12:30

XRP наблизився до ключового рівня для прориву — аналітик

 Сьогодні  11:50

Учені створили покриття для акумуляторів за принципом людського хряща

 Сьогодні  11:00

OpenAI запускає візуальну рекламу в ChatGPT

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image