XRP наблизився до ключового рівня для прориву — аналітик

XRP може готуватися до нового сильного руху вгору. Відомий ринковий аналітик Пітер Брандт звернув увагу на формування на графіку фігури «чашка з ручкою» та назвав $1,65 ключовим рівнем, який має подолати криптовалюта

За даними Брандта, станом на 5 жовтня XRP торгувався приблизно по $1,52 — трохи вище 200-денної простої ковзної середньої, яка проходить біля $1,49.

Головним рівнем опору залишається максимум 23 вересня на позначці $1,65. Щоб дістатися до нього з поточної ціни, XRP потрібно додати приблизно 9%.

Саме закріплення вище $1,65, за оцінкою аналітика, може стати підтвердженням формації «чашка з ручкою».

Ця графічна модель зазвичай складається з двох частин: спочатку ціна формує округле дно, а після відновлення переходить у коротшу корекцію, яка нагадує ручку. Прорив верхньої межі такої структури трейдери часто розглядають як потенційний сигнал до подальшого зростання.

У випадку XRP формування «чашки» почалося ще під час серпневого ралі, коли криптовалюта піднялася до району $1,60.

Після цього ціна різко знизилася і до середини вересня опустилася приблизно до $1,25–1,30. Однак згодом XRP швидко відіграв втрати та 23 вересня знову досяг $1,65.

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Відтоді криптовалюта не поверталася до попередніх мінімумів і переважно рухається в діапазоні $1,45–1,55. Саме цей період консолідації Брандт розглядає як можливе формування «ручки».

Водночас сценарій може втратити силу, якщо XRP опуститься нижче підтримки приблизно на рівні $1,45.

Додатково аналітик звертає увагу на індекс ADX, який оцінює силу тренду. Його значення становить 43,8, що вказує на досить сильний поточний рух.

Брандт і раніше позитивно оцінював довгострокові перспективи XRP. Наприкінці вересня він опублікував графік, який, за його словами, допускає потенційне зростання криптовалюти до $5,40. Конкретних термінів для досягнення цього рівня аналітик не назвав.

Найближчим ключовим сигналом для XRP тепер залишається рівень $1,65. Його впевнений прорив може підтвердити позитивну технічну модель, тоді як повернення нижче $1,45 послабить сценарій подальшого зростання.

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Джерело: Finbold.