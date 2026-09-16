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Проєкт держбюджету-2027 схвалено: куди підуть трильйони гривень

16.09.2026 9:00
Микола Деркач

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Його головним пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони, водночас уряд планує збільшити фінансування соціальної сфери, освіти, медицини та підтримки бізнесу

Проєкт держбюджету-2027 схвалено: куди підуть трильйони гривень

Фото: chatgpt.com

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Доходи держбюджету пропонують встановити на рівні 5,648 трлн грн — на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше за план на 2026 рік зі змінами. Видатки мають зрости до 7,272 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або 13,5%, більше.

Найбільша стаття — оборона та безпека: 4,885 трлн грн, або 43,8% ВВП. Це на 517,9 млрд грн більше, ніж передбачено планом на 2026 рік. Зокрема, 1,792 трлн грн планується спрямувати на оплату праці, а майже 2,3 трлн грн — на озброєння та військову техніку.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що всі можливі внутрішні ресурси насамперед спрямовуватимуть на здатність України протистояти російській агресії. Водночас держава планує повністю виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання.

На соціальні виплати та програми Мінсоцполітики передбачено 540,3 млрд грн, з яких 292,8 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду на доплати до пенсій. Фінансування освіти становитиме 328,5 млрд грн. Середня зарплата досвідченого вчителя, за розрахунками уряду, має сягнути 27,3 тис. грн, що на 65% більше, ніж у 2025 році.

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Ще 96 млрд грн закладено на підтримку економіки та бізнесу. Зокрема, 29 млрд грн — на доступне кредитування та гарантії, 45 млрд грн — на програму «єОселя», а 10,1 млрд грн — на оборонні інновації та технології Brave1.

Водночас бюджет залишається критично залежним від зовнішньої допомоги. У 2027 році Україні знадобиться $52,6 млрд міжнародного фінансування від ЄС, країн G7 у межах ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

На думку редакції PSM, структура проєкту бюджету ще раз демонструє, наскільки сильно повномасштабна війна змінила державні фінанси: майже половина економічного ресурсу країни спрямовується на безпеку й оборону, а фінансування цивільних потреб значною мірою залежить від стабільності зовнішньої підтримки. Тому не менш важливим за самі заплановані видатки стане своєчасне отримання міжнародних коштів протягом 2027 року.

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Рубрики: ГрошіНовиниОглядиОстанні новини фінансових технологій в Україні
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