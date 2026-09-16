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НБУ оштрафував небанківську фінансову компанію на 2,6 млн грн

16.09.2026 10:10
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до АТ «Страхова Компанія «Інго» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 594 100 грн за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг

НБУ оштрафував небанківську фінансову компанію на 2,6 млн грн

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 вересня 2026 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

«Захід впливу до страховика застосовано за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами)», — йдеться у матеріалі НБУ.

Зазначається, що страховик не забезпечив створення та належне функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, зокрема в частині запровадження та виконання заходів з контролю щодо процесів укладання договорів вхідного перестрахування на всіх організаційних рівнях.

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Штраф має бути сплачений упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийнятий НБУ адміністративний акт набирає чинності з дня доведення його до відома вищезазначеної страхової компанії у встановленому ним порядку в один із способів, визначених ЗУ «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу є день надсилання такого рішення.

Раніше також ми писали, що Нацбанк у серпні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував один банк та сім небанківських фінансових установ.

Редакція PSM звертає увагу, що для страхового ринку такі рішення НБУ є сигналом про посилення вимог не лише до формального дотримання нормативів, а й до якості внутрішніх процедур. Особливо це стосується перестрахування, де слабкий контроль може створювати додаткові ризики для платоспроможності страховика та виконання ним зобов’язань перед клієнтами.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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