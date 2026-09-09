Золотовалютні резерви України скоротилися: огляд

На початку вересня міжнародні резерви України становили $48,662 млрд. За серпень вони скоротилися на 5%, або на $2,543 млрд, однак у річному вимірі залишаються в плюсі

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На початку серпня обсяг резервів становив $51,205 млрд, тож за місяць вони зменшилися на 5%. Водночас порівняно з вереснем минулого року динаміка залишається позитивною: тоді ЗВР становили $46,035 млрд. Таким чином, за рік резерви зросли на 5,71%, або на $2,627 млрд.

«У розрізі року динаміка позитивна: за рік ЗВР зросли з $46,035 млрд до $48,662 млрд», — зазначив Гетманцев.

Однією з головних причин серпневого скорочення стали валютні інтервенції НБУ. За місяць регулятор продав на валютному ринку $4,851 млрд, тоді як купив лише $0,5 млн. Чистий продаж валюти становив близько $4,850 млрд.

Додаткове навантаження на резерви створило обслуговування зовнішніх зобов’язань. Україна спрямувала $357,9 млн на виплати Світовому банку, $288,7 млн — на обслуговування ОЗДП (облігації зовнішніх державних позик), $285,2 млн — на платежі МВФ. Ще $58,3 млн отримали інші кредитори, а $16,9 млн пішло на обслуговування валютних ОВДП.

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Водночас резерви поповнювалися завдяки міжнародній підтримці. На рахунки уряду в НБУ надійшло $927,3 млн, з яких $894 млн — через Світовий банк, ще $33,3 млн — від інших інвесторів.

Ще $1,63 млрд резервам додала конвертація в гривню частини коштів, раніше отриманих Україною від ЄС у межах Ukraine Support Loan. Хоча ці гроші мають цільове призначення і безпосередньо до ЗВР не зараховуються, обмін валюти на гривню збільшує резерви на відповідну суму. Переоцінка фінансових інструментів та інші чинники додали ще $752 млн.

«Міжнародна допомога та переоцінка фінінструментів не перекрили витрат на балансування валютного ринку й обслуговування держборгу в інвалюті», — підсумував Гетманцев.

У результаті резерви скорочувалися вже другий місяць поспіль: у липні — на 0,1%, у серпні — на 5%.

Редакція PSM звертає увагу, що попри серпневе скорочення резервів, їхній обсяг залишається вищим, ніж рік тому, та покриває близько чотирьох місяців майбутнього імпорту. Водночас подальша динаміка ЗВР значною мірою залежатиме від масштабів валютних інтервенцій НБУ, зовнішніх виплат і надходження міжнародної допомоги.

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