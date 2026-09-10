Інфляція в Україні зросла — звіт НБУ за серпень

У серпні 2026 року інфляція пришвидшилася до 8,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,1%

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, передає пресслужба НБУ.

Загальна інфляція незначно перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2026 року, передусім через відчутніше, ніж очікувалося, зростання цін на пальне, а також вищу адміністративну інфляцію на тлі підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Водночас базова інфляція була незначно нижчою за прогноз через повільніше, ніж очікувалося, подорожчання послуг.

Інфляція пального відчутно пришвидшилася до 38,7% р/р

Причина такої динаміки – різке зростання цін на бензин і дизельне пальне наприкінці липня на тлі стрибка світових цін на нафту. У серпні ціни на бензин продовжили зростати як у місячному, так і в річному вимірі, ціни на дизпаливо зросли в першій половині місяця через дефіцит, а в другій – знизилися й стабілізувалися завдяки збільшенню обсягів імпорту. Ціни на газ також стабілізувалися на початку серпня завдяки надходженню дешевшого імпорту.

Зростання цін на сирі продукти харчування незначно сповільнилося (до 1,0% р/р)

Така динаміка зумовлювалася передусім уповільненням подорожчання овочів борщового набору завдяки новому врожаю. М’ясо дешевшало через нижчий попит і достатню пропозицію продукції на ринку. Так, нарощування інвестицій у птахівництво сприяло збільшенню пропозиції курятини. Ціни на помідори знизилися через значну пропозицію на тлі активного надходження нового врожаю. Водночас цукор дешевшав повільніше, ніж у липні, внаслідок очікуваного скорочення пропозиції через зменшення посівних площ під цукровим буряком в поточному році.

Базова інфляція залишилася на рівні двох попередніх місяців – 8,1% р/р

Темпи зростання цін на оброблені продукти харчування в серпні залишалися незмінними. З одного боку, швидко дорожчали молочні продукти, зокрема сири та кисломолочні продукти, внаслідок зростання закупівельних цін на молоко та збільшення витрат виробників через реалізацію воєнних та логістичних ризиків. Водночас ціни на вершкове масло прискорили падіння завдяки значним складським запасам, акційним пропозиціям та високим обсягам переважно недорогого імпорту. Безалкогольні напої дешевшали на тлі високої пропозиції та суттєвої конкуренції на ринку.

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Зростання цін на непродовольчі товари дещо пришвидшилося (до 1,1% р/р). Одяг і взуття дешевшали повільніше, ніж у попередні літні місяці.

Водночас зростання цін на послуги сповільнилося (до 13,4% р/р). Зокрема, сповільнилося подорожчання послуг мобільного зв’язку через ефект бази порівняння, а також послуг зі страхування здоров’я та фінансових послуг. Водночас на тлі високих цін на пальне швидше дорожчали послуги таксі та перевезення речей. Також пришвидшилося зростання вартості оренди житла, послуг кафе, готелів та пансіонатів, стоматологічних та ветеринарних послуг, ремонту взуття та хімічного чищення.

Зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 13,0% р/р

Така динаміка зумовлювалася підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті та тарифів на водопостачання і водовідведення в багатьох містах України. Крім того, пришвидшилося зростання цін на алкогольні напої на тлі подорожчання окремої сировини та збільшення логістичних витрат через російські атаки на складську інфраструктуру та втрату товарних запасів.

Ціновий тиск залишається підвищеним через наслідки російської воєнної агресії та війни на Близькому Сході

Активізація російських атак на об’єкти логістики, виробництва та енергетичної інфраструктури збільшує витрати підприємств та обмежує внутрішню пропозицію товарів і послуг. Повітряний терор також посилює тиск на очікування населення та бізнесу.

У таких умовах НБУ й надалі спрямовуватиме свої зусилля передусім на недопущення розбалансування інфляційних очікувань та утримання інфляційних процесів під контролем. Зважена монетарна політика сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році, що передбачається поточним прогнозом НБУ.

Редакція PSM звертає увагу, що нинішня динаміка інфляції свідчить про збереження нестабільного цінового середовища. Це означає, що для бізнесу й споживачів ризики подальшого зростання витрат залишаються актуальними.

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