НБУ виключив колектора із реєстру

Національний банк України виключив ТОВ «Смартфінанс» із реєстру колекторських компаній. Відповідне рішення регулятор ухвалив 10 вересня 2026 року

Йдеться про Товариство з обмеженою відповідальністю «Смартфінанс», зареєстроване за кодом ЄДРПОУ 39395137. Відомості про компанію буде виключено з реєстру колекторських компаній Національного банку України.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 10 вересня 2026 року.

У Національному банку окремо нагадали, що право надавати послуги з урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб мають лише компанії, внесені до відповідного реєстру.

Таким чином, після виключення відомостей про «Смартфінанс» із реєстру компанія більше не належатиме до переліку суб’єктів, які мають право надавати такі послуги на користь інших осіб.

Реєстр колекторських компаній використовується Національним банком для обліку компаній, яким дозволено здійснювати діяльність з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами в інтересах інших осіб.

Читайте також: Інфляція в Україні зросла — звіт НБУ за серпень

Саме наявність компанії у цьому реєстрі є необхідною умовою для надання відповідних послуг. Тому виключення з нього означає втрату права здійснювати таку діяльність у статусі колекторської компанії.

Національний банк у повідомленні не навів додаткових подробиць щодо рішення про виключення «Смартфінанс» із реєстру. Регулятор також не уточнив у повідомленні причини, які стали підставою для такого кроку.

Водночас НБУ наголосив, що послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб можуть надавати виключно компанії, які офіційно внесені до реєстру колекторських компаній.

На думку редакції PSM, рішення НБУ ще раз підкреслює важливість перевірки статусу колекторської компанії в офіційному реєстрі. Саме наявність у ньому визначає, чи має компанія право працювати з урегулюванням заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

Кого та на скільки НБУ оштрафував у серпні 2026

НБУ застосував заходи впливу до двох кредитних спілок

Джерело: НБУ.