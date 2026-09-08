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НБУ застосував заходи впливу до двох кредитних спілок

08.09.2026 13:00
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до кредитних спілок «Кредо» та «Альянс» через порушення пруденційних нормативів. Для однієї установи регулятор обмежив частину кредитних операцій майже на рік, іншій виніс письмове застереження та встановив строк для усунення порушень

НБУ застосував заходи впливу до двох кредитних спілок

Фото: НБУ

Найжорсткіші обмеження НБУ запровадив для кредитної спілки «Кредо». До 1 вересня 2027 року вона не зможе проводити окремі операції, якщо вони призводитимуть до надмірної концентрації кредитного ризику.

Зокрема, спілці заборонено укладати нові кредитні договори у випадках, коли після видачі позики сума зобов’язань одного члена, групи членів або іншої кредитної спілки перевищуватиме 10% її регулятивного капіталу.

Таке саме обмеження діятиме для продовження строку вже укладених договорів, якщо заборгованість позичальника перевищує встановлений поріг. «Кредо» також не зможе змінювати умови чинних кредитів, якщо внаслідок цього обсяг зобов’язань стане більшим за 10% регулятивного капіталу.

Фактично Нацбанк обмежив можливість спілки збільшувати великі кредитні ризики щодо окремих позичальників або пов’язаних із ними груп.

До кредитної спілки «Альянс» регулятор застосував інший захід — письмове застереження. Установа має усунути виявлені порушення та привести пруденційні нормативи у відповідність до вимог законодавства до 1 січня 2027 року.

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Пруденційні нормативи використовуються для оцінки фінансової стійкості небанківських установ. Вони, зокрема, обмежують надмірні ризики, встановлюють вимоги до капіталу та мають допомагати установам зберігати достатній запас фінансової міцності для виконання своїх зобов’язань.

Рішення щодо обох кредитних спілок Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 вересня 2026 року.

Адміністративні акти набирають чинності після того, як Національний банк офіційно доведе їх до відома відповідних установ — поштою або електронною поштою.

На думку редакції PSM, рішення НБУ свідчить про посилений контроль за тим, щоб кредитні спілки не накопичували надмірні ризики щодо окремих позичальників. Для клієнтів таких установ дотримання пруденційних нормативів є важливим показником фінансової стійкості та здатності спілки виконувати свої зобов’язання.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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