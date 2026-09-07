Скільки уряд залучив від продажу ОВДП у 2026 — НБУ

Із початку 2026 року уряд України залучив від розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики понад 343 млрд грн в еквіваленті. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України за січень–серпень

За вісім місяців уряд залучив на аукціонах 288 млрд грн, $452 млн та €696,7 млн. Водночас на погашення внутрішніх державних облігацій за цей період спрямували 239,5 млрд грн, $650 млн та €557,8 млн.

Значно більшими є обсяги залучення від початку повномасштабного вторгнення. До 31 серпня 2026 року уряд отримав від первинного розміщення ОВДП 1,77 трлн грн, $11,24 млрд та €3,94 млрд. На погашення цих паперів за той самий період спрямували 1,23 трлн грн, $12,15 млрд та €3,48 млрд.

У серпні максимальна дохідність гривневих ОВДП, які пропонувалися на аукціонах, становила 16,5% річних. Облігації, номіновані в доларах США та євро, протягом місяця не розміщували.

Станом на 1 вересня найбільший портфель ОВДП серед небанківських власників був у юридичних осіб — 1,17 трлн грн в еквіваленті. Фізичні особи володіли державними облігаціями на 163 млрд грн, а нерезиденти — на 17,2 млрд грн.

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Окремо НБУ наводить статистику щодо військових облігацій. У фізичних осіб їхній портфель сягнув 109,7 млрд грн в еквіваленті проти 78,7 млрд грн рік тому. У бізнесу без урахування банків, навпаки, обсяг військових ОВДП скоротився зі 105,5 млрд грн до 85,8 млрд грн.

У серпні Міністерство фінансів також погасило військові ОВДП на 20,8 млрд грн.

ОВДП залишаються одним із ключових інструментів, через які держава залучає кошти всередині країни. За понад чотири роки повномасштабної війни обсяг залучень на первинних аукціонах уже перевищив 2,37 трлн грн в еквіваленті.

На думку редакції PSM, стабільні обсяги залучень через ОВДП свідчать, що внутрішній борговий ринок продовжує відігравати важливу роль у фінансуванні держави. Водночас зростання портфеля облігацій у фізичних осіб показує, що цей інструмент залишається затребуваним не лише серед банків і бізнесу, а й серед приватних інвесторів.

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Джерело: НБУ.