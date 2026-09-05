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НБУ відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній

05.09.2026 10:00
Микола Деркач

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії одразу у трьох небанківських установ. Після цього компанії також виключили з Державного реєстру фінансових установ

НБУ відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній

Фото: НБУ

Йдеться про ТОВ «ФК «Форвард Фінанс»», ТОВ «Статускапітал» та ТОВ «ФК «Гаронна»». В усіх трьох випадках рішення НБУ ухвалене на підставі власних заяв компаній.

Установи мали ліцензії на діяльність фінансової компанії, які дозволяли їм надавати два види фінансових послуг: кошти та банківські метали у кредит, а також факторинг.

Факторинг передбачає, що компанія отримує право грошової вимоги до боржника, наприклад за поставлені товари або надані послуги, та здійснює фінансування на відповідних умовах. Таким чином, відкликані ліцензії охоплювали як кредитні, так і факторингові операції.

Після відкликання ліцензій «Форвард Фінанс», «Статускапітал» та «Гаронна» були виключені з Державного реєстру фінансових установ.

Таку процедуру передбачає Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затверджене постановою Правління НБУ №199 від 29 грудня 2023 року.

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Згідно з вимогами цього документа, відкликання ліцензії на відповідний вид діяльності є підставою для виключення установи з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідні рішення Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 вересня 2026 року.

У повідомленні регулятора не зазначається, з яких саме причин три фінансові компанії вирішили звернутися із заявами про відкликання своїх ліцензій. Також НБУ не наводить додаткової інформації про подальші плани цих юридичних осіб після виключення з реєстру.

Таким чином, рішення охоплює два пов’язані етапи: спочатку Національний банк на підставі заяв самих установ відкликав їхні ліцензії на діяльність фінансової компанії, після чого «Форвард Фінанс», «Статускапітал» та «Гаронна» були виключені з державного реєстру.

На думку редакції PSM, ключовою обставиною цього рішення є те, що всі три компанії самостійно подали заяви про відкликання ліцензій. НБУ не розкриває мотивів такого кроку, тому робити висновки про причини припинення ними відповідної діяльності наразі немає підстав. Відомо лише, що після задоволення заяв компанії втратили ліцензії та були виключені з Державного реєстру фінансових установ.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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