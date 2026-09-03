НБУ визнав голову Sense Bank таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам

Національний банк України визнав голову правління Sense Bank Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Банк має припинити його повноваження та призначити іншого керівника

Відповідне рішення Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків і оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 1 вересня 2026 року.

Йому передувало адміністративне провадження, яке Нацбанк відкрив на початку травня. У його межах регулятор оцінював відповідність Ступака кваліфікаційним вимогам, встановленим для керівників банків.

Підставою для початку перевірки стала інформація, отримана НБУ під час здійснення нагляду. За даними регулятора, йшлося про виявлені порушення вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, зокрема в період до націоналізації банку.

У НБУ зазначили, що виявлені обставини свідчать про недотримання принципів доброчесного корпоративного управління, ігнорування принципів відкритості та прозорості у діяльності банку, а також про причетність Олексія Ступака до непрозорої управлінської практики.

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Крім того, регулятор вказав на неналежне виконання ним обов’язків керівника та голови правління Sense Bank. На думку НБУ, це створює підвищені регуляторні та репутаційні ризики.

Рішення також передбачає вимогу до Sense Bank в особі його акціонера — Кабінету Міністрів України — невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Олексія Ступака.

Після цього має бути обрана або призначена інша особа на посаду голови правління банку.

Таким чином, рішення НБУ стосується саме оцінки професійної придатності чинного керівника та необхідності його заміни.

На думку редакції PSM, ця ситуація показує, що регулятор приділяє окрему увагу не лише фінансовим показникам банків, а й якості корпоративного управління та діям їхнього керівництва. Подальші кроки залежатимуть від того, наскільки оперативно акціонер виконає вимогу НБУ та визначиться з новим очільником банку.

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Джерело: НБУ.