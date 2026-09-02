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НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

02.09.2026 19:30
Микола Деркач

Національний банк України застосував захід впливу до фінансової компанії ТОВ «Кредитпромінвест». Причиною стало неподання регулятору документів, які компанія мала надати після збільшення статутного капіталу у 2025 році

НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

Фото: НБУ

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2026 року.

Йдеться не про відкликання ліцензії чи заборону діяльності. НБУ зобов’язав компанію усунути виявлене порушення та привести свою роботу у відповідність до вимог українського законодавства.

Зробити це «Кредитпромінвест» має до 22 вересня 2026 року.

Порушення пов’язане зі збільшенням статутного капіталу компанії у 2025 році. Після таких змін надавач фінансових послуг має подати Національному банку визначений пакет документів відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності.

За даними регулятора, «Кредитпромінвест» необхідні документи не подав, що й стало підставою для застосування заходу впливу.

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НБУ регулярно проводить нагляд за небанківським фінансовим ринком та може вимагати від його учасників усунути порушення у визначений строк. Подібний механізм застосовується, коли регулятор виявляє невиконання вимог щодо звітності, надання інформації, документів або інших нормативних зобов’язань.

Таким чином, «Кредитпромінвест» наразі отримав час для виправлення порушення. У повідомленні НБУ не йдеться про штраф, зупинення роботи компанії або відкликання її ліцензії.

На думку редакції PSM, у цьому випадку важливо правильно оцінювати масштаб рішення регулятора. Сам факт застосування заходу впливу свідчить про порушення вимог НБУ, однак наразі йдеться саме про вимогу виправити ситуацію, а не про припинення діяльності компанії. Ключовою датою стане 22 вересня: до цього часу «Кредитпромінвест» має виконати вимоги регулятора та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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